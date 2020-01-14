Михайлюк набрав 13 очок проти «Нового Орлеана» (відео)
Святослав Михайлюк
НБА
Українець зіграв 34 хвилині у матчі регулярного чемпіонату НБА
Захисник збірної України Святослав Михайлюк результативно зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Нового Орлеана».
Наш баскетболіст загалом мав 34:28 ігрового часу, за який набрав 13 очок (1/2 двоочкових, 3/6 триочкових, 2/2 штрафних), 2 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення.
Однак «Детройт» у підсумку поступився в овертаймі – 110:117.
Наразі команда Михайлюка йде 11-ю в Східній конференції НБА – 14 перемог у 41-му матчі.