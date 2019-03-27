Лень набрав 13 очок у переможному матчі з «Нью Орлеаном» (відео)



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Український баскетболіст чудово проявляє себе в НБА

Український центровий «Атланти» Олексій Лень допоміг своїй команді здобути перемогу над «Нью Орлеаном» (130:120).

За 26 хвилин 36 секунд на паркеті Лень зумів набрати 13 очок - це четвертий показник у команді. Також на його рахунку 7 підбирань і 2 результативні передачі. Лень в цій зустрічі реалізував 3 з 5 триочкових.



Коефіцієнт корисності «+/-» українця склав «+14».

«Гокс» займають 12-е місце в турнірній таблиці Східної конференції. Наступний матч команда проведе в ніч на суботу, 30 березня, проти «Портленд Трейл Блейзерс».







