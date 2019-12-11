  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лень результативно зіграв проти «Маямі» в НБА (відео)

    • Розсилка
    Олексій Лень - Лень результативно зіграв проти «Маямі» в НБА (відео)
    Олексій Лень
    НБА

    Український центровий набрав 9 очок у матчі регулярного чемпіонату

    Центровий збірної України та «Атланти» Олексій Лень результативно зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Маямі».

    За 22 хвилини з лави запасних він набрав 9 очок (3/4 двоочкових, 1/2 триочкових), 3 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот.

    Втім «Атланта» поступилася – 121:135 ОТ. Наразі команда українця посідає 13-ту сходинку турнірної таблиці Східної конференції – шість перемог у 24-х матчах.

     Читайте також: Найкращі данки тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
    баскетбол НБА Олексій Лень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ