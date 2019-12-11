Лень результативно зіграв проти «Маямі» в НБА (відео)
Олексій Лень
НБА
Український центровий набрав 9 очок у матчі регулярного чемпіонату
Центровий збірної України та «Атланти» Олексій Лень результативно зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Маямі».
За 22 хвилини з лави запасних він набрав 9 очок (3/4 двоочкових, 1/2 триочкових), 3 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот.
Втім «Атланта» поступилася – 121:135 ОТ. Наразі команда українця посідає 13-ту сходинку турнірної таблиці Східної конференції – шість перемог у 24-х матчах.
Читайте також: Найкращі данки тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)