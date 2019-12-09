  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лень зробив другий дабл-дабл у сезоні в НБА (відео)

    • Розсилка
    Олексій Лень - Лень зробив другий дабл-дабл у сезоні в НБА (відео)
    Олексій Лень
    НБА

    Українець набрав 13 очок та 10 підбирань в матчі проти «Шарлотт»

    Центровий збірної України Олексій Лень допоміг «Атланті» перемогти «Шарлотт» (122:107) в матчі регулярного чемпіонату НБА.

    За 19 хвилин наш баскетболіст набрав 13 очок (4/10 двоочкових, 1/1 триочкових, 2/2 штрафних), 10 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блок-шот.

    Це вже другий дабл-дабл Леня поточного сезону. Раніше він у листопаді набрав 21 очко та 10 підбирань у матчі проти «Фінікса», за який виступав до переходу в «Атланту».

     Читайте також: «Одеса» перемогла «Київ-Баскет» у матчі з трьома овертаймами (відео) 
    баскетбол НБА Олексій Лень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ