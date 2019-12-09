Лень зробив другий дабл-дабл у сезоні в НБА (відео)



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Олексій Лень НБА

Українець набрав 13 очок та 10 підбирань в матчі проти «Шарлотт»

Центровий збірної України Олексій Лень допоміг «Атланті» перемогти «Шарлотт» (122:107) в матчі регулярного чемпіонату НБА.

За 19 хвилин наш баскетболіст набрав 13 очок (4/10 двоочкових, 1/1 триочкових, 2/2 штрафних), 10 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блок-шот.

Це вже другий дабл-дабл Леня поточного сезону. Раніше він у листопаді набрав 21 очко та 10 підбирань у матчі проти «Фінікса», за який виступав до переходу в «Атланту».