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    Леоненко – про матч «Динамо»: Як може подобатися футбол, коли гра йде без воріт?

    Фахівець вважає, що «Ворскла» повинна була діяти активніше
    Експерт програми «Великий футбол» на каналі «Футбол 1» Віктор Леоненко прокоментував матч «Ворскла» - «Динамо». За його словами, перший тайм був сумний, інформує сайт телеканалів «Футбол 1 / 2». «Грали дві команди, які займають друге та третє місце. Було таке відчуття, що вони
    • Сьогодні, 15:44
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    Віктор Леоненко
    Віктор Леоненко

    Фахівець вважає, що «Ворскла» повинна була діяти активніше

    Експерт програми «Великий футбол» на каналі «Футбол 1» Віктор Леоненко прокоментував матч «Ворскла» - «Динамо».

    За його словами, перший тайм був сумний, інформує сайт телеканалів «Футбол 1 / 2».

    «Грали дві команди, які займають друге та третє місце. Було таке відчуття, що вони чекали, хто більше помилиться», - сказав він.

    «Як може подобатися такий футбол, коли гра йде без воріт? І «Динамо», і «Ворскла» думають про єврокубки, але глядачам навряд чи буде цікаво дивитися на відсутність моментів», - додав Леоненко.

    Фахівець зауважив, що хочеться нарешті побачити справжній атакувальний футбол, а не боротьбу.

    «Я вважаю, вдома команда повинна ризикувати, чого «Ворскла» не робила взагалі», - пояснив він.

    Нагадаємо, раніше Леоненко похвалив гравця «Динамо» Дениса Гармаша за гру у матчі проти «Шахтаря».

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