Леоненко – про матч «Динамо»: Як може подобатися футбол, коли гра йде без воріт?

Фахівець вважає, що «Ворскла» повинна була діяти активніше

Експерт програми «Великий футбол» на каналі «Футбол 1» Віктор Леоненко прокоментував матч «Ворскла» - «Динамо». За його словами, перший тайм був сумний, інформує сайт телеканалів «Футбол 1 / 2». «Грали дві команди, які займають друге та третє місце. Було таке відчуття, що вони



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Віктор Леоненко

Фахівець вважає, що «Ворскла» повинна була діяти активніше

Експерт програми «Великий футбол» на каналі «Футбол 1» Віктор Леоненко прокоментував матч «Ворскла» - «Динамо».

За його словами, перший тайм був сумний, інформує сайт телеканалів «Футбол 1 / 2».

«Грали дві команди, які займають друге та третє місце. Було таке відчуття, що вони чекали, хто більше помилиться», - сказав він.

«Як може подобатися такий футбол, коли гра йде без воріт? І «Динамо», і «Ворскла» думають про єврокубки, але глядачам навряд чи буде цікаво дивитися на відсутність моментів», - додав Леоненко.

Фахівець зауважив, що хочеться нарешті побачити справжній атакувальний футбол, а не боротьбу.

«Я вважаю, вдома команда повинна ризикувати, чого «Ворскла» не робила взагалі», - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Леоненко похвалив гравця «Динамо» Дениса Гармаша за гру у матчі проти «Шахтаря».