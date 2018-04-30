Леоненко – про матч «Динамо»: Як може подобатися футбол, коли гра йде без воріт?
- Сьогодні, 15:44
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Фахівець вважає, що «Ворскла» повинна була діяти активніше
Експерт програми «Великий футбол» на каналі «Футбол 1» Віктор Леоненко прокоментував матч «Ворскла» - «Динамо».
За його словами, перший тайм був сумний, інформує сайт телеканалів «Футбол 1 / 2».
«Грали дві команди, які займають друге та третє місце. Було таке відчуття, що вони чекали, хто більше помилиться», - сказав він.
«Як може подобатися такий футбол, коли гра йде без воріт? І «Динамо», і «Ворскла» думають про єврокубки, але глядачам навряд чи буде цікаво дивитися на відсутність моментів», - додав Леоненко.
Фахівець зауважив, що хочеться нарешті побачити справжній атакувальний футбол, а не боротьбу.
«Я вважаю, вдома команда повинна ризикувати, чого «Ворскла» не робила взагалі», - пояснив він.
Нагадаємо, раніше Леоненко похвалив гравця «Динамо» Дениса Гармаша за гру у матчі проти «Шахтаря».