Леся Цуренко не змогла скласти конкуренції чинній чемпіонці Roland Garros



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Леся Цуренко опуститься в рейтингу мінімум на три позиції Великий теніс України

Українок на Відкритому чемпіонаті Франції більше не залишилося

27-ма ракетка світу Леся Цуренко не змогла пробитися в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

У третьому колі киянка безнадійно поступилася третій тенісистці світу, чинній чемпіонці турніру Сімоні Халеп із Румунії - 6:2, 6:1.

Матч тривав всього 54 хвилини. Цуренко програла Халеп уже ввосьме у восьми зустрічах.

Після цієї поразки українок на Roland Garros не залишиться. Цуренко не змогла відстояти очок за торішнє потрапляння в 1/8 фіналу турніру і опуститься в рейтингу мінімум на три позиції.

Халеп за місце у чвертьфіналі посперечається з переможницею пари Моніка Пуїґ (Пуерто-Ріко) - Іґа Святек (Польща).

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