Лідер «Динамо» Циганков одружився

Пара заручилася пів року тому

Вітання молодятам!

Дівчина вінгера «Динамо» Віктора Циганкова Романа Прокопович у своєму Facebook опублікувала пост, у якому повідомила, що вийшла заміж за свого коханого.

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Нагадаємо, торік 19 грудня стало відомо, що найкращий бомбардир київського «Динамо» останніх років Віктор Циганков вирішив розпрощатися з холостяцьким життям. 24-річний атакувальний півзахисник з дівчиною Романою відпочивав на Мальдівах, де і зробив пропозицію нареченій Романі.

Красуня, яка також, як і Віктор, з Вінниці, відповіла згодою.

Віктор і Романа разом з 2019 року.