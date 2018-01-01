Лідер «Шахтаря» розповів, як можна перемогти «Рому» у матчі Ліги чемпіонів

На думку Марлоса, «Рома»чудово розбирається у тактиці

«Рому» не варто порівнювати з «Наполі», який у нинішньому сезоні «Шахтар» уже перемагав: це різні за стилем команди. Такої спільної думки перед грою з римлянами у Лізі чемпіонів дотримуються «гірники». У той же час, головним завданням вважають набрати необхідні кондиції та зіграти з римлянами на



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Марлос

На думку Марлоса, «Рома»чудово розбирається у тактиці

«Рому» не варто порівнювати з «Наполі», який у нинішньому сезоні «Шахтар» уже перемагав: це різні за стилем команди.

Такої спільної думки перед грою з римлянами у Лізі чемпіонів дотримуються «гірники».

У той же час, головним завданням вважають набрати необхідні кондиції та зіграти з римлянами на своєму кращому рівні.

Як розповів Марлос, до Нового року команда демонструвала футбол високого рівня.

«Виграли у «Наполі», провели чудовий поєдинок з «Манчестер Сіті». Потім була зимова пауза. Сподіваюся, «Шахтар» буде знаходитися у такій же фізичній формі, як і в грудні», - сказав він.

«Це необхідно, щоб і в другій частині сезону продовжити виступи з високо піднятою головою», - додав Марлос.

Також він зауважив, що «Рома» – італійська команда, а це значить, що чудово розбирається у тактиці.

«До того ж, діє дуже продуктивно. Ми поважаємо суперника. Нам треба бути уважними та зробити все, щоб перемогти римського опонента», - підсумував Марлос, слова якого передає сайт телеканалів «Футбол 1 / 2».

Нагадаємо, дискваліфікований за допінг Срна не полетів із «Шахтарем» на збір до Туреччини.

Додамо, що матч «Шахтар» - «Рома» відбудеться у середу, 21 лютого, у Харкові. Початок о 21:45.