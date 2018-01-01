Лідер «Шахтаря» розповів, як можна перемогти «Рому» у матчі Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 18:45
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На думку Марлоса, «Рома»чудово розбирається у тактиці
«Рому» не варто порівнювати з «Наполі», який у нинішньому сезоні «Шахтар» уже перемагав: це різні за стилем команди.
Такої спільної думки перед грою з римлянами у Лізі чемпіонів дотримуються «гірники».
У той же час, головним завданням вважають набрати необхідні кондиції та зіграти з римлянами на своєму кращому рівні.
Як розповів Марлос, до Нового року команда демонструвала футбол високого рівня.
«Виграли у «Наполі», провели чудовий поєдинок з «Манчестер Сіті». Потім була зимова пауза. Сподіваюся, «Шахтар» буде знаходитися у такій же фізичній формі, як і в грудні», - сказав він.
«Це необхідно, щоб і в другій частині сезону продовжити виступи з високо піднятою головою», - додав Марлос.
Також він зауважив, що «Рома» – італійська команда, а це значить, що чудово розбирається у тактиці.
«До того ж, діє дуже продуктивно. Ми поважаємо суперника. Нам треба бути уважними та зробити все, щоб перемогти римського опонента», - підсумував Марлос, слова якого передає сайт телеканалів «Футбол 1 / 2».
Нагадаємо, дискваліфікований за допінг Срна не полетів із «Шахтарем» на збір до Туреччини.
Додамо, що матч «Шахтар» - «Рома» відбудеться у середу, 21 лютого, у Харкові. Початок о 21:45.