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    Лідер «Шахтаря» розповів, як можна перемогти «Рому» у матчі Ліги чемпіонів

    На думку Марлоса, «Рома»чудово розбирається у тактиці
    «Рому» не варто порівнювати з «Наполі», який у нинішньому сезоні «Шахтар» уже перемагав: це різні за стилем команди. Такої спільної думки перед грою з римлянами у Лізі чемпіонів дотримуються «гірники». У той же час, головним завданням вважають набрати необхідні кондиції та зіграти з римлянами на
    • Сьогодні, 18:45
    • Розсилка
    Марлос
    Марлос

    На думку Марлоса, «Рома»чудово розбирається у тактиці

    «Рому» не варто порівнювати з «Наполі», який у нинішньому сезоні «Шахтар» уже перемагав: це різні за стилем команди.

    Такої спільної думки перед грою з римлянами у Лізі чемпіонів дотримуються «гірники».

    У той же час, головним завданням вважають набрати необхідні кондиції та зіграти з римлянами на своєму кращому рівні.

    Як розповів Марлос, до Нового року команда демонструвала футбол високого рівня.

    «Виграли у «Наполі», провели чудовий поєдинок з «Манчестер Сіті». Потім була зимова пауза. Сподіваюся, «Шахтар» буде знаходитися у такій же фізичній формі, як і в грудні», - сказав він.

    «Це необхідно, щоб і в другій частині сезону продовжити виступи з високо піднятою головою», - додав Марлос.

    Також він зауважив, що «Рома» – італійська команда, а це значить, що чудово розбирається у тактиці.

    «До того ж, діє дуже продуктивно. Ми поважаємо суперника. Нам треба бути уважними та зробити все, щоб перемогти римського опонента», - підсумував Марлос, слова якого передає сайт телеканалів «Футбол 1 / 2».

    Нагадаємо, дискваліфікований за допінг Срна не полетів із «Шахтарем» на збір до Туреччини.

    Додамо, що матч «Шахтар» - «Рома» відбудеться у середу, 21 лютого, у Харкові. Початок о 21:45.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
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