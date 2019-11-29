Лідер збірної України з карате носить оселедець і не цурається їздити в Росію



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Станіслав Горуна - один з найпопулярніших українських спортсменів у соцмережах, має 60 тисяч підписників в Instagram

Станіслав Горуна – головний претендент на участь в Олімпійських Іграх 2020 року від України

2020 року на літніх Олімпійських Іграх в Токіо вперше відбудуться змагання з карате. У змаганнях чоловіків представити Україну на дебютному розіграші олімпійських нагород з карате має львів’янин Станіслав Горуна, який є лідером національної збірної України у цьому єдиноборстві. 30-річний спортсмен має в своєму активі низку перемог на престижних турнірах K1 PremierLeague, чемпіонатах світу та Європи, а цьогорік здобув золото на Європейських іграх у Мінську. Наразі Горуна посідає п’яте місце в олімпійському рейтингу, тож має всі шанси стати олімпійським медалістом.

Український каратист у топ-5 світового рейтингу

У розлогому інтерв’ю виданню «Tribuna.com» спортсмен розповів про свої амбіції на Олімпійське золото та мрію в майбутньому стати Президентом України. Сюрпризом від львівського хлопця, який гордо носить на голові козацьку зачіску оселедець, стали не приховані симпатії до росіян і те, що він не цурається їздити на на змагання до країни-агресора:





Оследець - фішка Станіслава Горуни

«Російська аудиторія більш ніж прихильна до української команди. Російські трибуни вболівали за за всіх українських спортсменів. Це хороший показник. З багатьма людьми там спілкувався. Ніхто жодного слова не сказав про політичну ситуацію, не намагався створити провокацію чи якісь закидони. Люди займаються своїми справами, і всі інформприводи, які переважно створюються штучно, людей мало хвилюють… Кілька років перед тим їздив у Росію на змагання. І там була аналогічна ситуація. Але більшість моєї команди чекала іншого. Про це в Україні нам постійно казали: «Будьте обережні. Ні з ким не вступайте в політичні дискусії». Нас більше тут накрутили й напружили, ніж це насправді було там. Тому всі були в тонусі, - ділиться лідер збірної України з карате Станіслав Горуна, - Війна, яку ми зараз маємо, є суто політичною. На жаль, вона є. Це не війна між націями, народами, а війна політиків. Лідери держав мають ресурси і вплив, щоб цю війну підтримувати. Тому якби не воля Путіна, тільки Путіна, то війни між Україною та Росією не було б. Тому «Путін – х***о», якщо що»