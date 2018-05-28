Лідер збірної України продовжить виступу в Словенії

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Ольга Передерій. Фото: С. Цукило

Збірна готується до домашнього матчу проти Норвегії

Лідер збірної України з гандболу Ольга Передерій повністю задоволена своїм першим сезоном у складі дворазового переможця Ліги чемпіонів словенського «Крима» та продовжить виступи за клуб.

Про це лінійна розповіла в коментарі для XSPORT на зборах в Конча-Заспі. Збірна готується до домашнього матчу проти Норвегії.

«Сезон був дуже цікавим, багато досвіду. Ми виграли чемпіонат і Кубок Словенії, також, вважаю, що ми гідно виступили в Лізі чемпіонів, враховуючи які суперники у нас були. Тому я дуже задоволена і, сподіваюся, цей сезон ми добре закінчимо і зі збірною України», - сказала вона.

«Виступати в зарубіжних командах завжди важко, але в «Криму» хороший колектив, всі дівчата молоді, на одній хвилі. Тренер також молодий, у нього своє бачення гри. Але для мене ніяких занепокоєнь немає, все добре. На наступний сезон я також залишаюся в «Криму», я дуже задоволена всім», - заявила Ольга Передерій.

В рамках підготовки до матчів відбору на ЧЄ-2018 збірна України провела контрольний матч проти «Галичанки» і здобула вольову перемогу.