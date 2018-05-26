Збірна України здобула вольову перемогу над «Галичанкою»

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Збірна України готується до заключних матчів відбору на Євро-2018

Збірна України з гандболу завдяки успішному другого тайму здобула перемогу над чемпіоном Суперліги львівською «Галичанкою» 32:23.

Після першого тайму національна команда поступалася 12:14, але потім зуміла повністю переламати хід гри. Контрольний поєдинок пройшов у Львові.

Збірна України готується до заключних матчів відбору на Євро-2018 проти Норвегії (30 травня, Київ) і Хорватії (2 червня, Вуковар).

Борис Чижов зіткнувся в низкою кадрових проблем. На матч проти «Галичанки» через травму в склад не потрапила Анна Редька, були включені в заявку але не виходили на майданчик Леся Смолінг, Євгенія Левченко і Юдіт Балог. За «Галичанку» зіграли гандболістки львівської команди, викликані в збірну: Наталія Савчин, Ірина Стельмах, Наталія Стрюкова, Наталія Воловник та Ілона Гайкова.

Контрольний матч з гандболу

«Галичанка» (Львів) - Збірна України - 23:32 (14:12)

Джерело: xsport.ua