Ліга чемпіонів. «Челсі» проти «Барселони», а «Баварія» проти «Бешикташу»: стартові склади команд
- Сьогодні, 20:45
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У Лізі чемпіонів за стамбульський клуб дебютує екс-гравець «Динамо» Домагой Віда
Стали відомі стартові склади команд на перші матчі 1/8 фіналу турніру
У вівторок, 20 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18.
У Німеччині «Баварія» на власному полі прийматиме турецький «Бешикташ», а в Англії відбудеться ще один суперматч даної стадії – лондонський «Челсі» гратиме проти каталонської «Барселони».
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
«Баварія» – «Бешикташ» – початок о 21:45
«Баварія»: Ульрайх, Гуммельс, Хаві Мартінес, Левандовськи, Хамес Родрігес, Боатенг, Відаль, Мюллер, Алаба, Коман, Кімміх
«Бешикташ»: Адріано, Пепе, Куарежма, Бабел, Медель, Гатчінсон, Віда, Вагнер Лав, Джанер Еркін, Таліска
«Челсі» – «Барселона» – початок о 21:45
«Челсі»: Куртуа, Рюдігер, Маркос Алонсо, Фабрегас, Канте, Азар, Педро, Мозес, Вілліан, Крістенсен, Аспілікуета
«Барселона»: тер Штеген, Піке, Ракитич, Бускетс, Іньєста, Луїс Суарес, Мессі, Пауліньо, Жорді Альба, Серхі Роберто, Юмтіті
Нагадаємо, раніше «Реал» вдома переграв «ПСЖ», «Ліверпуль» на виїзді знищив «Порту».