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    Ліга чемпіонів. «Челсі» проти «Барселони», а «Баварія» проти «Бешикташу»: стартові склади команд

    У Лізі чемпіонів за стамбульський клуб дебютує екс-гравець «Динамо» Домагой Віда
    Стали відомі стартові склади команд на перші матчі 1/8 фіналу турніру У вівторок, 20 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У Німеччині «Баварія» на власному полі прийматиме турецький «Бешикташ», а в Англії відбудеться ще один суперматч даної стадії – лондонський
    • Сьогодні, 20:45
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    У Лізі чемпіонів за стамбульський клуб дебютує екс-гравець «Динамо» Домагой Віда

    Стали відомі стартові склади команд на перші матчі 1/8 фіналу турніру

    У вівторок, 20 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18.

    У Німеччині «Баварія» на власному полі прийматиме турецький «Бешикташ», а в Англії відбудеться ще один суперматч даної стадії – лондонський «Челсі» гратиме проти каталонської «Барселони».

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/8 фіналу

    «Баварія» – «Бешикташ» – початок о 21:45

    «Баварія»: Ульрайх, Гуммельс, Хаві Мартінес, Левандовськи, Хамес Родрігес, Боатенг, Відаль, Мюллер, Алаба, Коман, Кімміх

    «Бешикташ»: Адріано, Пепе, Куарежма, Бабел, Медель, Гатчінсон, Віда, Вагнер Лав, Джанер Еркін, Таліска

    «Челсі» – «Барселона» – початок о 21:45

    «Челсі»: Куртуа, Рюдігер, Маркос Алонсо, Фабрегас, Канте, Азар, Педро, Мозес, Вілліан, Крістенсен, Аспілікуета

    «Барселона»: тер Штеген, Піке, Ракитич, Бускетс, Іньєста, Луїс Суарес, Мессі, Пауліньо, Жорді Альба, Серхі Роберто, Юмтіті

    Нагадаємо, раніше «Реал» вдома переграв «ПСЖ», «Ліверпуль» на виїзді знищив «Порту».

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