Ліга чемпіонів. «Челсі» проти «Барселони», а «Баварія» проти «Бешикташу»: стартові склади команд

У Лізі чемпіонів за стамбульський клуб дебютує екс-гравець «Динамо» Домагой Віда

Стали відомі стартові склади команд на перші матчі 1/8 фіналу турніру У вівторок, 20 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У Німеччині «Баварія» на власному полі прийматиме турецький «Бешикташ», а в Англії відбудеться ще один суперматч даної стадії – лондонський