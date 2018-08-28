Ліга чемпіонів. «Динамо» в Києві не змогло переграти «Аякс»
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Матч завершився з рахунком 0:0, а кияни продовжать боротьбу вже у Лізі Європи
Київське «Динамо» зіграло внічию 0:0 з амстердамським «Аяксом» у матчі-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Задля виходу у груповий етап турніру киянам потрібно було забивати двічі.
Як відомо, у першому матчі «Аякс» переграв київський клуб з рахунком 3:1.
Таким чином, за сумою двох матчів у груповий етап Ліги чемпіонів пробився саме клуб з Нідерландів.
«Динамо» у свою чергу продовжить виступи у груповій стадії Ліги Європи.
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Раунд плей-офф кваліфікації
Матч-відповідь
«Динамо» (Київ) - «Аякс (Амстердам) 0:0
«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Піварич, Буяльський (Русин, 85), Шепелєв (Гармаш, 46), Циганков, Сидорчук (Шапаренко, 64), Вербич, Супряга
«Аякс»: Онана, Блінд, де Лігт, Вебер (Ейтінг, 79), Мазрауі, ван де Бек (де Віт, 85), де Йонг, Зіеш, Шоне, Тадич, Гунтелар
Попередження: Кендзьора (14), Зіеш (34), Сидорчук (54), Шапаренко (71), Тадич (87)
Перший матч 1:3