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    Ліга чемпіонів. «Динамо» в Києві не змогло переграти «Аякс»

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    Ліга чемпіонів. «Динамо» в Києві не змогло переграти «Аякс»

    Матч завершився з рахунком 0:0, а кияни продовжать боротьбу вже у Лізі Європи

    Київське «Динамо» зіграло внічию 0:0 з амстердамським «Аяксом» у матчі-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Задля виходу у груповий етап турніру киянам потрібно було забивати двічі.

    Як відомо, у першому матчі «Аякс» переграв київський клуб з рахунком 3:1.

    Таким чином, за сумою двох матчів у груповий етап Ліги чемпіонів пробився саме клуб з Нідерландів.

    «Динамо» у свою чергу продовжить виступи у груповій стадії Ліги Європи.

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф кваліфікації

    Матч-відповідь

    «Динамо» (Київ) - «Аякс (Амстердам) 0:0

    «Динамо»: Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Піварич, Буяльський (Русин, 85), Шепелєв (Гармаш, 46), Циганков, Сидорчук (Шапаренко, 64), Вербич, Супряга

    «Аякс»: Онана, Блінд, де Лігт, Вебер (Ейтінг, 79), Мазрауі, ван де Бек (де Віт, 85), де Йонг, Зіеш, Шоне, Тадич, Гунтелар

    Попередження: Кендзьора (14), Зіеш (34), Сидорчук (54), Шапаренко (71), Тадич (87)

    Перший матч 1:3

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