  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ліга чемпіонів. «Реал» проти «ПСЖ» і «Порту» проти «Ліверпуля»: стартові склади команд

    Стали відомі стартові склади команд на перші матчі 1/8 фіналу турніру
    У середу, 14 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У Португалії «Порту» на власному полі прийматиме «Ліверпуль», а в Іспанії відбудеться справжній суперматч – мадридський «Реал» прийматиме «ПСЖ». Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18 Матчі 1/8
    • Сьогодні, 20:58
    • Розсилка

    Стали відомі стартові склади команд на перші матчі 1/8 фіналу турніру

    У середу, 14 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18.

    У Португалії «Порту» на власному полі прийматиме «Ліверпуль», а в Іспанії відбудеться справжній суперматч – мадридський «Реал» прийматиме «ПСЖ».

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/8 фіналу

    «Реал» (Мадрид, Іспанія) – «ПСЖ» (Париж, Франція) - початок о 21:45

    «Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Каземіро, Іско

    «ПСЖ»: Ареола, Кімпембе, Маркіньос, Верратті, Кавані, Неймар, Берчіче, Ло Чельсо, Рабьо, Мбаппе, Дані Алвес

    «Порту» (Португалія) – «Ліверпуль» (Англія) - початок о 21:45

    «Порту»: Жозе Са, Маркано, Брахімі, Марега, Алекс Теллес, Еррера, Рікарду, Реєс, Отавіо, Сержіу Олівейра, Франсіско Соарес

    «Ліверпуль»: Каріус, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Мілнер, Фірміно, Салах, Гендерсон, Мане, Робертсон, Александер-Арнолд

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ