Ліга чемпіонів. «Реал» проти «ПСЖ» і «Порту» проти «Ліверпуля»: стартові склади команд
- Сьогодні, 20:58
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Стали відомі стартові склади команд на перші матчі 1/8 фіналу турніру
У середу, 14 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18.
У Португалії «Порту» на власному полі прийматиме «Ліверпуль», а в Іспанії відбудеться справжній суперматч – мадридський «Реал» прийматиме «ПСЖ».
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
«Реал» (Мадрид, Іспанія) – «ПСЖ» (Париж, Франція) - початок о 21:45
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Каземіро, Іско
«ПСЖ»: Ареола, Кімпембе, Маркіньос, Верратті, Кавані, Неймар, Берчіче, Ло Чельсо, Рабьо, Мбаппе, Дані Алвес
«Порту» (Португалія) – «Ліверпуль» (Англія) - початок о 21:45
«Порту»: Жозе Са, Маркано, Брахімі, Марега, Алекс Теллес, Еррера, Рікарду, Реєс, Отавіо, Сержіу Олівейра, Франсіско Соарес
«Ліверпуль»: Каріус, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Мілнер, Фірміно, Салах, Гендерсон, Мане, Робертсон, Александер-Арнолд