Ліга чемпіонів. «Реал» проти «ПСЖ» і «Порту» проти «Ліверпуля»: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд на перші матчі 1/8 фіналу турніру

У середу, 14 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У Португалії «Порту» на власному полі прийматиме «Ліверпуль», а в Іспанії відбудеться справжній суперматч – мадридський «Реал» прийматиме «ПСЖ». Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18 Матчі 1/8