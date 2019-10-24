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    Ліга Європи: перемога Реброва в Москві та інші результати 24 жовтня

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    ЦСКА - Ференцварош - Ліга Європи: перемога Реброва в Москві та інші результати 24 жовтня
    ЦСКА - Ференцварош
    УЄФА

    У Лізі Європи зіграно частину матчів третього туру

    Команди Ліги Європи зіграли 24 жовтня частину матчів третього туру групового етапу.

    «Ференцварош» українського тренера Сергія Реброва здобув непросту перемогу на виїзді в Москві над ЦСКА. Вирішальним став єдиний м’яч наприкінці поєдинку. Москвичі зазнали третьої поразки в трьох матчах.

    Група А
    Карабах (Азербайджан) – АПОЕЛ (Кипр) – 2:2
    Голи: 1:0 – Дані Квінтана (13). 1:1 – Медведєв (29, у свої ворота). 1:2 – Халленіус (45+1). 2:2 – Аілтон (58)

    Група G
    Порту (Португалія) – Рейнджерс (Шотландія) – 1:1
    Голи: 1:0 – Діас (36). 1:1 – Морелос (44)

    Янг Бойз (Швейцарія) – Фейєноорд (Нідреланди) – 2:0
    Голи: 1:0 – Ассале (14, з пенальті). 2:0 – Нсаме (28, з пенальті)

    Становище команд: Янг Бойз – 6, Порту – 4, Рейнджерс – 4, Фейєноорд - 3

    Група H
    Лудогорець (Болгарія) – Еспаньол (Іспанія) – 0:1
    Гол: 0:1 – Кампусано (13)

    ЦСКА (Росія) – Ференцварош (Угорщина) – 0:1
    Гол: 0:1 – Варга (86)

    Становище команд: Еспаньол – 7, Лудогорець – 6, Ференцварош – 4, ЦСКА – 0

    Група І
    Ґент (Бельгія) – Вольфсбург (Німеччина) – 1:2
    Голи: 0:1 – Вегорст (3). 0:2 – Віктор (24). 1:2 – Яремчук (41)

    Сент-Етьєн (Франція) – Олександрія (Україна) – 1:1

    Становище команд: Ґент – 5, Вольфсбург – 5, Сент-Етьєн – 2, Олександрія – 2

    Група J
    Рома (Італія) – Борусія М (Німеччина) – 1:1
    Голи: 1:0 – Дзаніоло (32). 1:1 – Штіндль (90+5, з пенальті)

    Істанбул (Туреччина) – Вольфсберг (Австрія) – 1:0
    Гол: Ірфан (78)

    Становище команд: Рома – 5, Істанбул – 4, Вольфсберг – 4, Борусія М – 2

    Група К
    Бешикташ (Туреччина) – Брага (Португалія) – 1:2
    Голи: 0:1 – Рікарду Хорта (38). 1:1 – Юмут Наїр (71). 1:2 – Вілсон Едуардо (80)

    Слован (Словаччина) – Вулвергемптон (Англія) – 1:2
    Голи: 1:0 – Шпорар (11). 1:1 – Саїс (58). 1:2 – Хіменес (64, з пенальті)

    Становище команд: Брага – 7, Вулвергемптон – 6, Слован – 4, Бешикташ – 0

    Група L
    АЗ (Нідерланди) – Астана (Казахстан) – 6:0
    Голи: 1:0 – Коопмейнерс (39, з пенальті). 2:0 – Боаду (43). 3:0 – Стенгс (77). 4:0 – Сугавара (85). 5:0 – Коопмейнерс (83, з пенальті). 6:0 – Ідріссі (90+2)

    Партизан (Сербія) – Манчестер Юнайтед (Англія) – 0:1
    Гол: 0:1 – Мартіал (43, з пенальті)

    Становище команд: МЮ – 7, АЗ – 5, Партизан – 4, Астана – 0

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