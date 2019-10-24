Ліга Європи: перемога Реброва в Москві та інші результати 24 жовтня
У Лізі Європи зіграно частину матчів третього туру
Команди Ліги Європи зіграли 24 жовтня частину матчів третього туру групового етапу.
«Ференцварош» українського тренера Сергія Реброва здобув непросту перемогу на виїзді в Москві над ЦСКА. Вирішальним став єдиний м’яч наприкінці поєдинку. Москвичі зазнали третьої поразки в трьох матчах.
Група А
Карабах (Азербайджан) – АПОЕЛ (Кипр) – 2:2
Голи: 1:0 – Дані Квінтана (13). 1:1 – Медведєв (29, у свої ворота). 1:2 – Халленіус (45+1). 2:2 – Аілтон (58)
Група G
Порту (Португалія) – Рейнджерс (Шотландія) – 1:1
Голи: 1:0 – Діас (36). 1:1 – Морелос (44)
Янг Бойз (Швейцарія) – Фейєноорд (Нідреланди) – 2:0
Голи: 1:0 – Ассале (14, з пенальті). 2:0 – Нсаме (28, з пенальті)
Становище команд: Янг Бойз – 6, Порту – 4, Рейнджерс – 4, Фейєноорд - 3
Група H
Лудогорець (Болгарія) – Еспаньол (Іспанія) – 0:1
Гол: 0:1 – Кампусано (13)
ЦСКА (Росія) – Ференцварош (Угорщина) – 0:1
Гол: 0:1 – Варга (86)
Становище команд: Еспаньол – 7, Лудогорець – 6, Ференцварош – 4, ЦСКА – 0
Група І
Ґент (Бельгія) – Вольфсбург (Німеччина) – 1:2
Голи: 0:1 – Вегорст (3). 0:2 – Віктор (24). 1:2 – Яремчук (41)
Сент-Етьєн (Франція) – Олександрія (Україна) – 1:1
Становище команд: Ґент – 5, Вольфсбург – 5, Сент-Етьєн – 2, Олександрія – 2
Група J
Рома (Італія) – Борусія М (Німеччина) – 1:1
Голи: 1:0 – Дзаніоло (32). 1:1 – Штіндль (90+5, з пенальті)
Істанбул (Туреччина) – Вольфсберг (Австрія) – 1:0
Гол: Ірфан (78)
Становище команд: Рома – 5, Істанбул – 4, Вольфсберг – 4, Борусія М – 2
Група К
Бешикташ (Туреччина) – Брага (Португалія) – 1:2
Голи: 0:1 – Рікарду Хорта (38). 1:1 – Юмут Наїр (71). 1:2 – Вілсон Едуардо (80)
Слован (Словаччина) – Вулвергемптон (Англія) – 1:2
Голи: 1:0 – Шпорар (11). 1:1 – Саїс (58). 1:2 – Хіменес (64, з пенальті)
Становище команд: Брага – 7, Вулвергемптон – 6, Слован – 4, Бешикташ – 0
Група L
АЗ (Нідерланди) – Астана (Казахстан) – 6:0
Голи: 1:0 – Коопмейнерс (39, з пенальті). 2:0 – Боаду (43). 3:0 – Стенгс (77). 4:0 – Сугавара (85). 5:0 – Коопмейнерс (83, з пенальті). 6:0 – Ідріссі (90+2)
Партизан (Сербія) – Манчестер Юнайтед (Англія) – 0:1
Гол: 0:1 – Мартіал (43, з пенальті)
Становище команд: МЮ – 7, АЗ – 5, Партизан – 4, Астана – 0