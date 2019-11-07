Ліга Європи: порятунок «Селтика» та інші результати 7 листопада



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ЛАСК розбив вдома ПСВ УЄФА

У Лізі Європи зіграно частину матчів 4 туру

Команди Ліги Європи зіграли 7 листопада частину матчів 4 туру групового етапу.

ПСВ зазнав нищівної поразки на виїзді в Лінці проти австрійського ЛАСКа.

«Селтик» на п’ятій компенсованій хвилині ігрового часу вирвав перемогу в Італії проти Лаціо.

Норвезький «Русенборг» програв вдома «Спортингу», так і залишившись з нулем у графі набраних очок.

Група А

«Дюделанж» (Люксембург) – «Севілья» (Іспанія) – 2:5

Голи: 0:1 – Даббур (17). 0:2 – Мунір (27). 0:3 – Мунір (33). 0:4 – Даббур (36). 0:5 – Мунір (67). 1:5 – Сінані (69). 2:5 – Сінані (80)

АПОЕЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 2:1

Голи: 0:1 – Медведєв (10). 1:1 – Соуза (59). 2:1 – Ефрем (88)

Становище команд: Севілья – 12, АПОЕЛ – 4, Карабах – 4, Дюделанж – 3

Група В

«Копенгаген» (Данія) – «Динамо» К (Україна) – 1:1

«Лугано» (Швейцарія) – «Мальме» (Швеція) – 0:0

Становище команд: Копенгаген – 6, Динамо – 6, Мальме – 5, Лугано – 2

Группа С

«Базель» (Швейцарія) – «Хетафе» (Іспанія) – 2:1

Голи: 1:0 – Кабрал (8). 1:1 – Мата (45, з пенальті). 2:1 – Фрай (60)

«Краснодар» (Росія) – «Трабзонспор» (Туреччина) – 3:1

Голи: 1:0 – Серкан Асан (27, у свої ворота). 2:0 – Мануель Фернандес (35). 3:0 – Ігнатьєв (90+3). 3:1 – Нвакеме (90+4)

Становище команд: Базель – 10, Краснодар – 6, Хетафе – 6, Трабзонспор – 1

Група D

ЛАСК (Австрія) – ПСВ (Нідерланди) – 4:1

Голи: 0:1 – Шваб (5, з пенальті). 1:1 – Ранфтль (56). 2:1 – Фрізер (60). 3:1 – Клаусс (78). 4:1 – Клаусс (82)

«Русенборг» (Норвегія) – «Спортинг» (Португалія) – 0:2

Голи: 0:1 – Коутеш (16). 0:2 – Бруну Фернандеш (38)

Становище команд: Спортинг – 9, ЛАСК – 7, ПСВ – 7, Русенборг – 0

Група Е

ЧФР (Румунія) – «Ренн» (Франція) – 1:0

Гол: 1:0 – Рондон (87)

Вилучення: Рондон (90, ЧФР)

«Лаціо» (Італія) – «Селтик» (Шотландія) – 1:2

Голи: 1:0 – Іммобіле (7). 1:1 – Форрест (38). 1:2 – Нтчем (90+5)

Становище команд: Селтик – 10, ЧФР – 9, Лаціо – 3, Ренн – 1

Група F

«Стандард» (Бельгія) – «Айнтрахт» Ф (Німеччина) – 2:1

Голи: 1:0 – Ванхусден (56). 1:1 – Костич (65). 2:1 – Лестьєнн (90+4)

Становище команд: Арсенал – 10, Стандард – 6, Айнтрахт – 6, Віторія – 1