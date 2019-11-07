Ліга Європи. «Динамо» не забило пенальті, але врятувалося в Копенгагені (відео)



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Олексій Михайличенко знову зіграв у прагматичну нічию Динамо від Шурика

Кияни відігралися лише в середині другого тайму

Команда київського «Динамо» продовжила безпрецедентну безпрограшну серію, яка триває з 19 вересня, до 12-ти матчів. В четвертому турі групового турніру Ліги Європи підопічні Олексія Михайличенка зіграли внічию 1:1 з «Копенгаґеном».

«Копенгаґен» (Данія) - «Динамо» (Київ, Україна) - 1:1

Голи: 1:0 - Стаґе (4). 1:1 - Вербіч (70)

На 15-й хвилині Віктор Циганков не реалізував пенальті

«Копенгаґен»: Карл-Йоган Йонссон – Ґільєрмо Варела, Папаяннопулос, Віктор Нельссон, П'єрре Бенґтссон (Бартолец, 69) – Стаґе, Расму Фальк, Зека (к), Віктор Фішер (Ніколай Томсен, 82) – Міхаель Сантос, П’єрос Сотіріу, Расмус Фальк (Дарамі, 55). Тренер – Стале Сульбаккен

«Динамо»: Бущан - Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко - Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (к) - Олександр Караваєв, Віктор Циганков, Вербіч (Карлос Де Пена, 88) - Бесєдін. Тренер - Олексій Михайличенко

Судді: Тамаш Боґнар - Балаж Бузаш, Петер Кобор (усі - Угорщина)

Попередження: Зека (65), Міхаель Сантос (83), Віктор Нельссон (84) - Артем Шабанов (84)

7 листопада. Копенгаґен. Стадіон «Паркен»

Хід зустрічі визначив м'яч, забитий Єнсом Стаґе після помилки Георгія Бущана вже на четвертій хвилині.

Невдовзі після того кияни мали відмінну нагоду відігратися. Олександр Караваєв прострілом справа влучив суперникові в руку і суддя вказав на одинадцятиметрову позначку. Правда, Віктор Циганков переграти Карла-Йогана Йонссона не зумів.

«Динамо» домінувало впродовж практично всьго матчу, нагоди відзначитися були і в першому таймі, і в другому. Але врешті пробити голкіпера суперників українському віце-чемпіонові вдалося. лише раз, на 70-й хвилині. То Беньямін Вербіч, обігравшись із Циганковим у стінку, пробив низом з-за меж карного майданчика точно в кут.

В іншому матчі групи В шведський «Мальме» і швейцарський «Луґано» зіграли внічию 0:0. Таким чином, «Копенгаґен» і «Динамо» мають по шість очок і очолюють квартет. «Мальме» має п'ять пунктів і прийме в наступному турі киян у себе. «Луґано» з двома очками таблицю замикає.