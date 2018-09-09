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    Ліга націй. Греція та Боснія стартують з перемог, Люксембург розгромив Молдову. Інші матчі (відео)

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    Радість білоруської команди. Фото з twitter.com/belfootfeder - Ліга націй. Греція та Боснія стартують з перемог, Люксембург розгромив Молдову. Інші матчі (відео)
    Радість білоруської команди. Фото з twitter.com/belfootfeder

    Збірна Білорусі, у свою чергу, розгромно перемогла Сан-Марино

    Напередодні, 8 вересня, у Європі відбулося ще декілька матчів футбольної Ліги націй УЄФА.

    До Вашої уваги результати поєдинків:

    Ліга націй УЄФА з футболу

    Матчі 1-го туру

    Дивізіон A

    Англія – Іспанія – 1:2 (1:2)

    Голи: 1:0 – Решфорд (11), 1:1 – Сауль (13), 1:2 – Родріго (32)

    Англія: Пікфорд, Гомес, Стоунз, Шоу (Роуз, 53), Магуайр, Гендерсон (Даєр, 64), Лінгард, Аллі, Трипп'єр, Кейн, Решфорд (Велбек, 90).

    Іспанія: Де Хеа, Начо, Алонсо (Мартінес, 87), Карвахаль, Рамос, Алькантара (Серджі Роберто, 80), Бускетс, Сауль, Іско, Родріго, Аспас (Асенсіо, 68).

    Швейцарія – Ісландія – 6:0 (2:0)

    Голи: 1:0 – Цубер (13), 2:0 – Закарія (23), 3:0 – Шакірі (53), 4:0 – Сеферович (67), 5:0 – Аєті (71), 6:0 – Мехмеді (82)

    Дивізіон B

    Північна Ірландія – Боснія та Герцеговина – 1:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – Дульєвич (36), 0:2 – Сарич (64), 1:2 – Грігг (90)

    Дивізіон C

    Фінляндія – Угорщина – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Пуккі (7)

    Естонія – Греція – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Фортуніс (14)

    Дивізіон D

    Білорусь – Сан-Марино – 5:0 (2:0)

    Голи: 1:0 – Стасевич (4), 2:0 – Драгун (26), 3:0 – Сарока (67, пен), 4:0 – Драгун (87), 5:0 – Ковальов (90)

    Люксембург – Молдова – 4:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Мальже (34), 2:0 – Тілль (60), 3:0 – Сінані (75), 4:0 – Мартінс Перейра (83)

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