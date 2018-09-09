Ліга націй. Греція та Боснія стартують з перемог, Люксембург розгромив Молдову. Інші матчі (відео)
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Розсилка
Збірна Білорусі, у свою чергу, розгромно перемогла Сан-Марино
Напередодні, 8 вересня, у Європі відбулося ще декілька матчів футбольної Ліги націй УЄФА.
До Вашої уваги результати поєдинків:
Ліга націй УЄФА з футболу
Матчі 1-го туру
Дивізіон A
Англія – Іспанія – 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 – Решфорд (11), 1:1 – Сауль (13), 1:2 – Родріго (32)
Англія: Пікфорд, Гомес, Стоунз, Шоу (Роуз, 53), Магуайр, Гендерсон (Даєр, 64), Лінгард, Аллі, Трипп'єр, Кейн, Решфорд (Велбек, 90).
Іспанія: Де Хеа, Начо, Алонсо (Мартінес, 87), Карвахаль, Рамос, Алькантара (Серджі Роберто, 80), Бускетс, Сауль, Іско, Родріго, Аспас (Асенсіо, 68).
Швейцарія – Ісландія – 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Цубер (13), 2:0 – Закарія (23), 3:0 – Шакірі (53), 4:0 – Сеферович (67), 5:0 – Аєті (71), 6:0 – Мехмеді (82)
Дивізіон B
Північна Ірландія – Боснія та Герцеговина – 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Дульєвич (36), 0:2 – Сарич (64), 1:2 – Грігг (90)
Дивізіон C
Фінляндія – Угорщина – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Пуккі (7)
Естонія – Греція – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Фортуніс (14)
Дивізіон D
Білорусь – Сан-Марино – 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Стасевич (4), 2:0 – Драгун (26), 3:0 – Сарока (67, пен), 4:0 – Драгун (87), 5:0 – Ковальов (90)
Люксембург – Молдова – 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Мальже (34), 2:0 – Тілль (60), 3:0 – Сінані (75), 4:0 – Мартінс Перейра (83)