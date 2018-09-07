Ліга націй. Італія та Польща розійшлися миром, Туреччина програла Росії. Інші матчі



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Збірні Сербії й Албанії розпочали турнір з перемог

У п’ятницю, 7 вересня, ще сімома матчами продовжився перший тур Ліги націй УЄФА.

Зокрема, у дивізіоні A збірна Італії лише наприкінці матчу з Польщею змогла врятуватися від поразки.

Натомість, у дивізіоні B команда Росії на виїзді виграла у Туреччини, яку очолює колишній наставник донецького «Шахтаря» Мірча Луческу.

До Вашої уваги усі результати дня:

Ліга націй УЄФА з футболу

Матчі 1-го туру

Дивізіон A

Італія – Польща – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Зєліньськи (40), 1:1 – Жоржиньо (78, пен)

Італія: Доннарумма, Бонуччі, Бірагі, Дзаппакоста, К'єлліні, Пеллегріні (Бонавентура, 46), Жоржиньо, Бернардескі, Гальярдіні, Лоренцо Інсіньє (К'єза, 71), Балотеллі (Белотті, 62).

Польща: Фабіаньськи, Беднарек, Глік, Берешиньськи, Реца, Кліх (Шиманьськи, 56), Крихов'як, Зєліньськи (Лінетті, 66), Блащиковськи (Петшак, 80), Кужава, Левандовськи.

Дивізіон B

Туреччина – Росія – 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Черишев (13), 1:1 – Азіз (41), 1:2 – Дзюба (49)

Дивізіон C

Албанія – Ізраїль – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Т. Джака (55)

Литва – Сербія – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Д. Тадич (38, пен)

Румунія – Чорногорія – 0:0

Дивізіон D

Азербайджан – Косово – 0:0

Фарерські острови – Мальта – 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Едмундсон (31), 2:0 – Р. Йоенсен (38), 2:1 – Міфсуд (42), 3:1 – Ханссон (52)