Ліга націй. На матчі збірної України проти Словаччини працюватимуть арбітри з Греції



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Анастасіос Сидіропулос

Матч відбудеться 9-го веренся на львівському стадіоні «Арена Львів»

Стала відома суддівська бригада, яка буде працювати на поєдинку збірної України у другому турі Ліги націй.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

На матчі Україна — Словаччина, який відбудеться 9 вересня на львівському стадіоні «Арена Львів», працюватиме бригада рефері з Греції на чолі з 39-річним мешканцем Додеканеса Анастасіосом Сидіропулосом.

На лініях йому допомагатимуть Поліхроніс Костарас та Лазарос Дімітріадіс.

Додаткові асистенти — Іоанніс Пападопулос та Атанасіос Цілос.

Резервний арбітр — Даміанос Ефтіміадіс.

Суддівський спостерігач — Мішель Піро (Бельгія). Делегат УЄФА — Петер Лундстрьом (Фінляндія).