Ліга націй. На матчі збірної України проти Словаччини працюватимуть арбітри з Греції
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Анастасіос Сидіропулос
Матч відбудеться 9-го веренся на львівському стадіоні «Арена Львів»
Стала відома суддівська бригада, яка буде працювати на поєдинку збірної України у другому турі Ліги націй.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
На матчі Україна — Словаччина, який відбудеться 9 вересня на львівському стадіоні «Арена Львів», працюватиме бригада рефері з Греції на чолі з 39-річним мешканцем Додеканеса Анастасіосом Сидіропулосом.
На лініях йому допомагатимуть Поліхроніс Костарас та Лазарос Дімітріадіс.
Додаткові асистенти — Іоанніс Пападопулос та Атанасіос Цілос.
Резервний арбітр — Даміанос Ефтіміадіс.
Суддівський спостерігач — Мішель Піро (Бельгія). Делегат УЄФА — Петер Лундстрьом (Фінляндія).