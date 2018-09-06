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    Ліга націй. На матчі збірної України проти Словаччини працюватимуть арбітри з Греції

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    Анастасіос Сидіропулос - Ліга націй. На матчі збірної України проти Словаччини працюватимуть арбітри з Греції
    Анастасіос Сидіропулос

    Матч відбудеться 9-го веренся на львівському стадіоні «Арена Львів»

    Стала відома суддівська бригада, яка буде працювати на поєдинку збірної України у другому турі Ліги націй.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    На матчі Україна — Словаччина, який відбудеться 9 вересня на львівському стадіоні «Арена Львів», працюватиме бригада рефері з Греції на чолі з 39-річним мешканцем Додеканеса Анастасіосом Сидіропулосом.

    На лініях йому допомагатимуть Поліхроніс Костарас та Лазарос Дімітріадіс.

    Додаткові асистенти — Іоанніс Пападопулос та Атанасіос Цілос.

    Резервний арбітр — Даміанос Ефтіміадіс.

    Суддівський спостерігач — Мішель Піро (Бельгія). Делегат УЄФА — Петер Лундстрьом (Фінляндія).

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