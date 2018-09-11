Ліга націй УЄФА. Усі результати матчів 2-го туру за 11 вересня (відео)
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Іспанія розгромила Хорватію, а Бельгія – Ісландію
У вівторок, 11 вересня, відбулися завершальні матчі 2-го туру футбольної Ліги націй УЄФА.
До Вашої уваги інші результати дня:
Ліга націй УЄФА з футболу
Матчі 2-го туру
Дивізіон A
Ісландія – Бельгія – 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – Е. Азар (29, пен), 0:2 – Лукаку (31), 0:3 – Лукаку (81)
Бельгія: Куртуа, Компані, Вертонген, Меньє, Алдервейрелд, Тілеманс (Дембеле, 80), Феррейра Карраско (Шадлі, 70), Вітсель, Е. Азар (Т. Азар, 89), Мертенс, Лукаку.
Іспанія – Хорватія – 6:0 (3:0)
Голи: 1:0 – Сауль (24), 2:0 – Асенсіо (33), 3:0 – Л. Калінич (35, а/гол), 4:0 – Родріго (49), 5:0 – Рамос (57), 6:0 – Іско (70)
Іспанія: Де Хеа, Начо, Гайя, Карвахаль (Аспілікуета, 75), Рамос, Себальос, Бускетс (Родрі Ернандес, 59), Асенсіо, Сауль (Алькантара, 65), Іско, Родріго.
Хорватія: Л. Калінич, Мітрович, Пиварич, Врсалько (Рог, 20), Віда, Ракитич, Брозович (П’яца, 62), Модрич, Ковачич, Перишич, Сантіні (Лівая, 71).
Дивізіон B
Боснія та Герцеговина – Австрія – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Джеко (78)
Дивізіон C
Угорщина – Греція – 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 – Шаллаї (15), 1:1 – Манолас (18), 2:1 – Кляйнхайслер (42)
Фінляндія – Естонія – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Пуккі (12)
Дивізіон D
Молдова – Білорусь – 0:0
Сан-Марино – Люксембург – 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – Шано (9), 0:2 – Жоакім (45), 0:3 – Сінані (52)