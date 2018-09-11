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    Ліга націй УЄФА. Усі результати матчів 2-го туру за 11 вересня (відео)

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    Ліга націй УЄФА. Усі результати матчів 2-го туру за 11 вересня (відео)

    Іспанія розгромила Хорватію, а Бельгія – Ісландію

    У вівторок, 11 вересня, відбулися завершальні матчі 2-го туру футбольної Ліги націй УЄФА.

    До Вашої уваги інші результати дня:

    Ліга націй УЄФА з футболу

    Матчі 2-го туру

    Дивізіон A

    Ісландія – Бельгія – 0:3 (0:2)

    Голи: 0:1 – Е. Азар (29, пен), 0:2 – Лукаку (31), 0:3 – Лукаку (81)

    Бельгія: Куртуа, Компані, Вертонген, Меньє, Алдервейрелд, Тілеманс (Дембеле, 80), Феррейра Карраско (Шадлі, 70), Вітсель, Е. Азар (Т. Азар, 89), Мертенс, Лукаку.

    Іспанія – Хорватія – 6:0 (3:0)

    Голи: 1:0 – Сауль (24), 2:0 – Асенсіо (33), 3:0 – Л. Калінич (35, а/гол), 4:0 – Родріго (49), 5:0 – Рамос (57), 6:0 – Іско (70)

    Іспанія: Де Хеа, Начо, Гайя, Карвахаль (Аспілікуета, 75), Рамос, Себальос, Бускетс (Родрі Ернандес, 59), Асенсіо, Сауль (Алькантара, 65), Іско, Родріго.

    Хорватія: Л. Калінич, Мітрович, Пиварич, Врсалько (Рог, 20), Віда, Ракитич, Брозович (П’яца, 62), Модрич, Ковачич, Перишич, Сантіні (Лівая, 71).

    Дивізіон B

    Боснія та Герцеговина – Австрія – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Джеко (78)

    Дивізіон C

    Угорщина – Греція – 2:1 (2:1)

    Голи: 1:0 – Шаллаї (15), 1:1 – Манолас (18), 2:1 – Кляйнхайслер (42)

    Фінляндія – Естонія – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Пуккі (12)

    Дивізіон D

    Молдова – Білорусь – 0:0

    Сан-Марино – Люксембург – 0:3 (0:2)

    Голи: 0:1 – Шано (9), 0:2 – Жоакім (45), 0:3 – Сінані (52)

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