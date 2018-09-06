Ліга націй. Збірна України у дебютному матчі перемогла команду Чехії
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Розсилка
Вирішальний гол вже у доданий час забив Олександр Зінченко
У четвер, 6-го вересня, збірна України з футболу стартувала у Лізі націй.
У першому матчі команда Андрія Шевченка переграла команду Чехії.
Зустріч почалася із затримкою через проблеми з освітленням.
Патрік Шик вже на 4-й хвилині вивів чехів вперед.
У кінцівці першого тайму Євген Коноплянка відновив рівновагу в рахунку, замкнувши передачу Марлоса, яку пропустив Андрій Ярмоленко.
Вже у доданий час переможний м'яч у ворота чехів забив Олександр Зінченко.
Звіт по матчу читайте згодом.
Ліга націй з футболу
Перший тур
Чехія - Україна 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - Шик (4), 1:1 - Коноплянка (45), 1:2 - Зінченко (90+3)
Чехія: Вацлик, Калас, Кадержабек, Гебре Селассіє, Брабец, Гушбаувер, Соучек, Сікора, Боржил, Крменчик (Емргал, 46), Шик (Тецл, 83)
Україна: П'ятов, Ракицький, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Маліновський, Степаненко, Марлос, Коноплянка (Циганков, 77), Ярмоленко (Зінченко, 66), Яремчук (Селезньов, 85).
Попередження: Гушбаувер (21), Соучек (53)