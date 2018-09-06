  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга націй. Збірна України у дебютному матчі перемогла команду Чехії

    • Розсилка
    Ліга націй. Збірна України у дебютному матчі перемогла команду Чехії

    Вирішальний гол вже у доданий час забив Олександр Зінченко

    У четвер, 6-го вересня, збірна України з футболу стартувала у Лізі націй.

    У першому матчі команда Андрія Шевченка переграла команду Чехії.

    Зустріч почалася із затримкою через проблеми з освітленням.

    Патрік Шик вже на 4-й хвилині вивів чехів вперед.

    У кінцівці першого тайму Євген Коноплянка відновив рівновагу в рахунку, замкнувши передачу Марлоса, яку пропустив Андрій Ярмоленко.

    Вже у доданий час переможний м'яч у ворота чехів забив Олександр Зінченко.

    Звіт по матчу читайте згодом.

    Ліга націй з футболу

    Перший тур

    Чехія - Україна 1:2 (1:1)

    Голи: 1:0 - Шик (4), 1:1 - Коноплянка (45), 1:2 - Зінченко (90+3)

    Чехія: Вацлик, Калас, Кадержабек, Гебре Селассіє, Брабец, Гушбаувер, Соучек, Сікора, Боржил, Крменчик (Емргал, 46), Шик (Тецл, 83)

    Україна: П'ятов, Ракицький, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Маліновський, Степаненко, Марлос, Коноплянка (Циганков, 77), Ярмоленко (Зінченко, 66), Яремчук (Селезньов, 85).

    Попередження: Гушбаувер (21), Соучек (53)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ