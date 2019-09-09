Лікарі втішені динамікою одужання тренера, в якого діагностували рак



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Сербський тренер Сініша Михайловіч намагається поєднувати роботу і лікування Sportbox

Сініша Михайловіч пройшов черговий курс хіміотерапії

У лікарні прокоментували стан здоров'я головного тренера «Болоньї» Сініші Михайловіча.

Нагадаємо, влітку тренеру був поставлений діагноз «агресивна форма лейкемії», і він вже пройшов перший курс хіміотерапії. Михайловіч не відривався від роботи з командою. Він спостерігав за тренуваннями футболістів через відеозв'язок.

«Стан пацієнта дуже гарний. Перші медичні тести продемонстрували позитивну динаміку після проходження курсу хіміотерапії», - наводить слова Михайловіча Football Italia.

Раніше повідомлялося, що Михайловіч не зможе відвідати матч «Болоньї» з «Брешією» в чемпіонаті Італії через проходження другого курсу хіміотерапії. Він буде перебувати в онкологічному відділенні лікарні Сант'Орсола під пильним наглядом лікарів.