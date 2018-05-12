Лінарес заявив, що знає, як перемогти Василя Ломаченка

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Хорхе Лінарес. Фото: Getty Images

Чотири останні бої Ломаченка завершилися відмовою суперника в перерві між раундами

Чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес (44-3, 27 КО) запевняє у своїй максимальній готовності до бою із зоряним українцем Василем Ломаченком (10-1, 8 КО).

Зазначимо, що бій Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес відбудеться на 20-тисячній арені «Медісон Сквер Гарден».

«Я природжений легкоатлет, Ломаченко ж піднімається в цю вагову категорію. Він повинен бути готовий. Я збираюся закрити його. Бій буде дуже цікавим, ми повинні організувати прекрасне видовище для уболівальників. Ломаченко знає, що я неабиякий боксер. Він знає, що я більший і швидший, і він намагався підготуватися до цього. Я знаю, що мені потрібно робити, щоб перемогти. Це буде незабутня ніч», - наводить слова Лінареса BoxingScene.

Чотири останні бої Ломаченка завершилися відмовою суперника в перерві між раундами. У свою чергу Лінарес не програє на профі-рингу з 2012 року.

Нагадаємо, що Ломаченко та Лінарес зустрілися обличчям до обличчя на офіційній церемонії.

Джерело: sportarena.com