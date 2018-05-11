  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Ломаченко та Лінарес зустрілися обличчям до обличчя на офіційній церемонії (відео)

    • Сьогодні, 13:50
    • Розсилка
    Василь Ломаченко. Фото BoxingScene
    Василь Ломаченко. Фото BoxingScene

    Також Василь провів відкрите тренування

    Напередодні чемпіон WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) Хорхе Лінарес (44-3, 27 КО) з Венесуели зустрівся віч-на-віч з українцем Василем Ломаченком (10-1, 8 КО).

    Бійцям належить помірятися силами 12 травня на головній сцені Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) у шоу, організованому промоутерами Бобом Арумом (Top Rank Promotions) та Оскаром де ла Хойєю (Golden Boy Promotions).

    Також Вашій увазі відео відкритого тренування Василя Ломаченка перед боєм з Хорхе Лінаресом:

    Нагадаємо, Ломаченко закликав українців відкинути сон і подивитися його бій з Лінаресом.

    бокс Василь Ломаченко Нью-Йорк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ