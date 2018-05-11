Ломаченко та Лінарес зустрілися обличчям до обличчя на офіційній церемонії (відео)

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Василь Ломаченко. Фото BoxingScene

Також Василь провів відкрите тренування

Напередодні чемпіон WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) Хорхе Лінарес (44-3, 27 КО) з Венесуели зустрівся віч-на-віч з українцем Василем Ломаченком (10-1, 8 КО).

Бійцям належить помірятися силами 12 травня на головній сцені Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) у шоу, організованому промоутерами Бобом Арумом (Top Rank Promotions) та Оскаром де ла Хойєю (Golden Boy Promotions).

Також Вашій увазі відео відкритого тренування Василя Ломаченка перед боєм з Хорхе Лінаресом:

Нагадаємо, Ломаченко закликав українців відкинути сон і подивитися його бій з Лінаресом.