«Ліон» завдав «ПСЖ» другої поразки в сезоні
- Сьогодні, 09:00
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Вже у доданий час сенсаційну перемогу «Ліону» приніс гол Депая
У центральному матчі 22-го туру чемпіонату Франції з футболу «Ліон» сенсаційно переграв «ПСЖ».
«Ліон» шокував багатіїв із Парижа вже на старті поєдинку.
Набіль Фекір бездоганним ударом зі штрафного застав зненацька голкіпера «ПСЖ» Альфонса Ареолу. Відігратись парижани зуміли в компенсований до першої половини зустрічі час. Дані Алвеш класно подав із правого флангу до центру штрафного майданчика, а Лайвен Курзава гарматним ударом зльоту не залишив шансів Антоні Лопешу.
У другому таймі Алвеш перетворився на антигероя. Бездумно сфоливши на Ндомбеле, бразильський ветеран залишив свою команду в меншості майже на 40 хвилин матчу. Та здавалося, що реалізувати чисельну перевагу «ткачі» до кінця матчу так і не зуміють.
Не вдавалося забити і «Парі Сен-Жермен», який цей поєдинок проводив без зіркового Неймара. Матч рухався до логічної нічиєї, але на останній доданій арбітром хвилині Мемфіс Депай розкішним дальнім ударом у самісіньку дев'ятку воріт гостей приніс три очки «Ліону».
Чемпіонат Франції з футболу
22-й тур
«Ліон» - «ПСЖ» 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Фекір (2), 1:1 - Курзава (45+3), 2:1 - Депай (90+4)
«Ліон»: Антоні Лопеш, Марсело, Менді, Рафаел, Морель, Ауар (Депай, 69), Тузар, Фекір, Ндомбеле, Корне, Діас (Траоре, 77)
«ПСЖ» - Ареоля, Маркіньос, Курзава, Дані Алвес, Тіаго Сілва, Верратті (Пасторе, 87), Ло Чельсо, Рабьо, Ді Марія (Меньє, 61), Мбаппе (Дракслер, 36), Кавані.
Попередження: Ло Чельсо (53), Менді (60), Верратті (77), Кавані (80)
Вилучення: Дані Алвес (57)
Джерело: Футбол 24