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    Літній кубок Європи (U16) з тенісу: Україна у фіналі поступилася Росії

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    Літній кубок Європи (U16) з тенісу: Україна у фіналі поступилася Росії

    Збірна України серед дівчат до 16 років посіла друге місце на European Summer Cups

    У фінальному матчі турніру, який сьогодні завершився у Будапешті, наші тенісистки поступилися представницям Росії: 1-2.

    У стартовому матчі протистояння Любов Костенко змогла виграти лише два гейми у Оксани Селехметьєвої (2:6, 0:6), проте потім Дарья Лопатецька зрівняла рахунок у фіналі, обігравши Еліну Аванесян: 7:6(0), 6:2.

    У парному матчі за перемогу боролися Костенко і Лопатецька проти Селехметьєвої та Аванесян, але, на жаль, зазнали поразки від росіянок в двох сетах: 5:7, 3:6.

    Нагадаємо, що збірна України за підсумками виступу в столиці Угорщини гарантувала собі участь в юніорському Кубку Федерації, який пройде в кінці вересня в цьому ж місті.

    Джерело: btu.org.ua

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