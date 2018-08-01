Літній кубок Європи (U16) з тенісу: Україна вийшла до півфіналу зонального турніру
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Розсилка
Збірна України серед дівчат до 16 років стартувала з перемоги на European Summer CupsУ чвертьфінальному матчі кваліфікації в групі D, яка проходить в тенісному клубі «Софія-Стар» в Рівному, наші тенісистки обіграли представниць Швеції.
У першій зустрічі дня Любов Костенко здобула перемогу над Ванессою Ерсьоз з рахунком 6:1, 6:1, а потім Дарья Лопатецька впоралася з Кларою Мілічевич: 6:1, 6:3. Результат в парному матчі не вплине на підсумок даного протистояння.
За вихід до фіналу українки боротимуться з переможницями зустрічі між збірними Естонії та Польщі.
Джерело: btu.org.ua