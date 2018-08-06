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    Літній кубок Європи (U16) з тенісу: Україна зіграє в півфінальному матчі

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    Літній кубок Європи (U16) з тенісу: Україна зіграє в півфінальному матчі

    Збірна України серед дівчат до 16 років стартувала з перемоги на European Summer Cups

    У чвертьфінальному матчі змагань, які проходить в Будапешті, наші тенісистки обіграли представниць Румунії.

    У першому матчі дня Любов Костенко в двох сетах перемогла Ілінку Даліну Амарей з рахунком 6:3, 6:2, а Дарья Лопатецька не програла жодного гейму Сільвії Марії Костаке: 6:0, 6:0.

    Зазначимо, що дана перемога гарантувала українкам участь в юніорському Кубку Федерації, який відбудеться наприкінці вересня також в столиці Угорщини.

    Завтра в півфіналі українська команда зустрінеться з переможницями матчу між збірними Словаччини та Білорусі.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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