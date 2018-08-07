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    Літній кубок Європи (U18) з тенісу: Україна програла Росії в чвертьфінальному матчі

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    Літній кубок Європи (U18) з тенісу: Україна програла Росії в чвертьфінальному матчі

    Збірна України серед юнаків до 18 років не змогла вийти до півфіналу European Summer Cups

    У чвертьфіналі турніру, що проходить в італійському місті Тоді, українці зазнали поразки від ровесників з Росії.

    Першим на корт вийшов Ілля Білобородько, який обіграв Олександра Бінду в трьох сетах 6:2, 1:6, 6:4, проте потім Олексій Крутих програв Савріяну Данилову: 6:4, 4:6, 4:6.

    У вирішальному парному матчі грали Крутих і Дантло Стрельченко, які програли Данилову і Данилу Спасібо: 6:1, 3:6, 3-10.

    Сьогодні в першому матчі плей-офф за 5-8 місце наші тенісисти зіграють проти команди Великої Британії, яка програла збірній Іспанії.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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