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    Літній кубок Європи (U18) з тенісу: Україна вперше з 2006 року вийшла до фінальної частини

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    Літній кубок Європи (U18) з тенісу: Україна вперше з 2006 року вийшла до фінальної частини

    Збірна України серед юнаків до 18 років здобула путівку до фінальної частини European Summer Cups

    У півфінальному матчі кваліфікації в групі А, яка проходить в чеському місті Веска, українські тенісисти перемогли команду Польщі

    Першим на корт вийшов другий номер збірної Ілля Білобородько, який обіграв Міхала Микулу з рахунком 6:3, 6:1. Друге очко нашій команді приніс Олексій Крутих, який впорався з Філіпом Коласиньски: 6:1, 6:3.

    Завтра в фінальному протистоянні українці зустрінуться з представниками Чехії або Італії.

    Відзначимо, що збірна України серед юнаків до 18 років пробилася до фінальної частини Літнього кубка Європи вперше з 2006 року.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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