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    Літній кубок Європи (U18) з тенісу: збірна Україна здолала італійців у фіналі

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    Літній кубок Європи (U18) з тенісу: збірна Україна здолала італійців у фіналі

    Збірна України серед юнаків до 18 років успішно виступила в кваліфікації European Summer Cups

    У вирішальному матчі групи А в чеському місті Веска наші тенісистки обіграли представників Італії.

    Ілля Білобородько в першій зустрічі дня виявився сильнішим за Фабріціо Андалоро, обігравши його з рахунком 6:2, 6:2, а потім Олексій Крутих переміг Джуліо Дзеп'ері: 6:3, 6:2.

    Нагадаємо, що збірна України в цій віковій категорії вперше з 2006 року зіграє у фінальній частині Літнього кубка Європи. Тоді нашу країну представляли Артем Смірнов, Іван Аніканов та Владислав Клименко.

    Крім української команди та Італії, у фінальній частині турніру, яка відбудеться 6-8 серпня в італійському місті Тоді, також зіграють збірні Франції, Іспанії, Великої Британії, Португалії, Угорщини та Росії.

    Джерело: btu.org.ua

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