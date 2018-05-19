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    Ломаченко - четвертий в рейтингу фінансових перспектив боксерів за версією Forbes

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    Василь Ломаченко
    Василь Ломаченко

    Рейтинг очолив Ентоні Джошуа

    Forbes опублікував свою версію щомісячного рейтингу фінансових перспектив найкращих чинних боксерів світу.

    У рейтингу враховуються гонорари попередніх боїв, потенційні поєдинки і статус боксерів.

    Рейтинг очолив британський суперважкоатлет Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).

    Друге місце дісталося казахстанському чемпіону світу в середній вазі Геннадію Головкіну (38-0-1, 34 КО).

    Замкнув трійку мексиканець Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО).

    На четвертому місці розташувався український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО).

    Зазначається, що в бою проти Хорхе Лінареса телерейтинг українця був нижче, ніж проти Гільєрмо Рігондо.

    Як відомо, в ніч з 12 на 13 травня в Нью-Йорку на рингу Madison Square Garden Василь Ломаченко здобув перемогу в поєдинку з володарем титулу WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом, відправивши його в нокаут в 10-му раунді.

    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс Василь Ломаченко рейтинг
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