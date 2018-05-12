Ломаченко і Лінарес зважилися перед поєдинком в США (відео)
- Сьогодні, 13:11
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Ломаченко - Лінарес. Фото: Getty Images
Для Ломаченка це рекордна вага в кар'єрі
Українець Василь Ломаченко та венесуелець Хорхе Лінарес провели процедуру зважування перед супербоєм.
Обидва боксери вписались в ліміт легкої ваговій категорії (61,235 кг), показавши вагу в 61,05 кілограм (134,6 фунта). Для Ломаченка це рекордна вага в кар'єрі, адже він продовжує підніматися вгору по вагових категоріях.
Нагадаємо, бій Ломаченко-Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку на всесвітньо відомій арені «Медісон Сквер Гарден». На кону стоятиме пояс WBA, яким володіє саме Лінарес.