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    Ломаченко і Лінарес зважилися перед поєдинком в США (відео)

    • Сьогодні, 13:11
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    Ломаченко - Лінарес. Фото: Getty Images
    Ломаченко - Лінарес. Фото: Getty Images

    Для Ломаченка це рекордна вага в кар'єрі

    Українець Василь Ломаченко та венесуелець Хорхе Лінарес провели процедуру зважування перед супербоєм.

    Обидва боксери вписались в ліміт легкої ваговій категорії (61,235 кг), показавши вагу в 61,05 кілограм (134,6 фунта). Для Ломаченка це рекордна вага в кар'єрі, адже він продовжує підніматися вгору по вагових категоріях.

    Нагадаємо, бій Ломаченко-Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку на всесвітньо відомій арені «Медісон Сквер Гарден». На кону стоятиме пояс WBA, яким володіє саме Лінарес.

    США бокс Василь Ломаченко
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