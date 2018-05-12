Василь Ломаченко битиметься за пояс WBA



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко

У «Великому боксі» на «Інтері» – один з найяскравіших боїв року

У ніч з суботи на неділю о 2:00 в прямому ефірі в програмі «Великий бокс» на телеканалі «Інтер» дивіться трансляцію з США боксерського поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українцем Василем Ломаченко та володарем поясу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса. Бій буде показано в повторі 13 травня в 7.00.

А незадовго до поєдинку, о 0:15 «Інтер» покаже прем'єру документального проекту власного виробництва про Василя Ломаченко – «Боксер року».

За 4 роки українець провів 11 професійних боїв, 10 з них закінчив перемогою. Лінарес виступає на професійному ринзі 15 років, з 47 боїв перемоги здобув у 44.

«Суперник – чемпіон світу з WBA в наступній ваговій категорії 61 кілограм. Швидкий, серійний, боєць топ-рівня. Якраз той скальп, який мені потрібен», – сказав Василь Ломаченко, найкращий боксер світу-2017.

«Я звик бути кращим з кращих, і прагну до цього протягом всієї своєї кар'єри. Якщо ти займаєшся улюбленою справою, ти повинен бути в ній номер один. І найголовніша мотивація для мене – залишити слід в історії всесвітнього боксу. Тому щодня я важко працюю над тим, щоб бути чемпіоном», – сказав боксер 5 тисячам своїх шанувальників під час зустрічі, яку організував телеканал «Інтер» в столичному ТРЦ Gulliver.

Для своїх фанів Василь Ломаченко зробив сюрприз. На сайті благодійного аукціону deti.inter.ua можна придбати рукавички з автографом великого боксера. Зібрані кошти підуть на придбання обладнання для лікування дітей з вадами зору.