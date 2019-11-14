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    Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика від Бетербієва

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    Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик - Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика від Бетербієва
    Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик
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    Українець поступився російському боксеру в титульному поєдинку

    Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBC Franchise, WBA та WBO Василь Ломаченко поділився власною думкою щодо поразки співвітчизника Олександра Гвоздика в чемпіонському бою проти росіянина Артура Бетербієва.

    «Мені здається, що табір Гвоздика не був готовий фізично до бою. Зі свого досвіду скажу, що вони, напевно, не достатньо часу приділяли фізичній підготовці», - сказав Ломаченко в ефірі Радіо «Кордон».

    Нагадаємо, Бетербієв переміг Гвоздика технічним нокаутом у десятому раунді.

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    бокс Олександр Гвоздик Василь Ломаченко
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