Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика від Бетербієва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик Твіттер

Українець поступився російському боксеру в титульному поєдинку

Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBC Franchise, WBA та WBO Василь Ломаченко поділився власною думкою щодо поразки співвітчизника Олександра Гвоздика в чемпіонському бою проти росіянина Артура Бетербієва.

«Мені здається, що табір Гвоздика не був готовий фізично до бою. Зі свого досвіду скажу, що вони, напевно, не достатньо часу приділяли фізичній підготовці», - сказав Ломаченко в ефірі Радіо «Кордон».

Нагадаємо, Бетербієв переміг Гвоздика технічним нокаутом у десятому раунді.

Читайте також: Російську команду не допустили до кіберспортивної Олімпіади через окупацію Криму