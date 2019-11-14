Російську команду не допустили до кіберспортивної Олімпіади через окупацію Криму



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У двох гравців команди виявилися російські паспорти з кримською реєстрацією

Російську команду Hard Legion не допустили до участі в регіональному відбірковому етапі Всесвітніх електронних спортивних ігор (WESG). Два гравці команди надали організаторам російські паспорти з кримською реєстрацією.

За умовами змагань усі учасники команди мають бути з однієї країни. Світ не визнає анексію Росією українського Криму.

WESG має неофіційний статус кіберспортивної Олімпіади.

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