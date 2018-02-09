Ломаченко оригінально викликав Лінареса на поєдинок (фото)

У разі підтвердження бою з Лінаресом Ломаченко піде на штурм чергового рекорду

Українець Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) оригінально викликав на бій чемпіона WBА в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО). Про це повідомляє видання boxingview.com. Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес останнім часом ведуть діалог через соціальні мережі. Обидва боксери готові підписати контракт на бій, а потім в рингу з'ясувати найсильнішого.



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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

У разі підтвердження бою з Лінаресом Ломаченко піде на штурм чергового рекорду

Українець Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) оригінально викликав на бій чемпіона WBА в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).

Про це повідомляє видання boxingview.com.

Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес останнім часом ведуть діалог через соціальні мережі. Обидва боксери готові підписати контракт на бій, а потім в рингу з'ясувати найсильнішого.

На цей раз Василь розмістив картинку з підписом «Гри престолів», на якій зображений сам український боксер. Сам Лінарес називає себе королем, а Ломаченко раніше пообіцяв позбавити його цього прізвиська, тому пoсил до популярного серіалу має сенс.

«Давай зробимо це, Лінарес», - написав Ломаченко.

У разі підтвердження бою з Лінаресом Ломаченко піде на штурм чергового рекорду і спробує за 12 поєдинків на профі-рингу стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

Раніше промоутер Боб Арум заявив, що поєдинок за участю українця і венесуельця може пройти в травні.