Ломаченко оригінально викликав Лінареса на поєдинок (фото)
- Сьогодні, 11:56
-
Розсилка
У разі підтвердження бою з Лінаресом Ломаченко піде на штурм чергового рекорду
Українець Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) оригінально викликав на бій чемпіона WBА в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).
Про це повідомляє видання boxingview.com.
Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес останнім часом ведуть діалог через соціальні мережі. Обидва боксери готові підписати контракт на бій, а потім в рингу з'ясувати найсильнішого.
На цей раз Василь розмістив картинку з підписом «Гри престолів», на якій зображений сам український боксер. Сам Лінарес називає себе королем, а Ломаченко раніше пообіцяв позбавити його цього прізвиська, тому пoсил до популярного серіалу має сенс.
«Давай зробимо це, Лінарес», - написав Ломаченко.
У разі підтвердження бою з Лінаресом Ломаченко піде на штурм чергового рекорду і спробує за 12 поєдинків на профі-рингу стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.
Раніше промоутер Боб Арум заявив, що поєдинок за участю українця і венесуельця може пройти в травні.