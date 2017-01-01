Ломаченко став другим в рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN
- Вчора, 16:44
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Українець обійшов Джошуа та Головкіна, втім, поступився Кроуфорду
Авторитетне американське видання ESPN обрало найкращого боксера 2017 року.
За версією спортивного журналіста Дена Рафаеля, перше місце в рейтингу дісталося 30-річному абсолютному екс-чемпіону світу в першій напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду (32-0, 23 КО).
На другій сходинці закріпився володар пояса WBО в напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО).
У 2017 році за звання кращого боксера також боролися Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО), Майкі Гарсія (37-0, 30 КО), Геннадій Головкін (37-0-1, 33 КО) і Райян Бернетт (18-0 , 9 КО).
Зазначимо, що в рейтингу P4P від ESPN український боксер зайняв перше місце, залишивши позаду Головкіна і Кроуфорда.
Нагадаємо, що Ломаченко був визнаний боксером року за версією Fightnews.com і Boxing News 24.
Раніше повідомлялося, що поєдинки українських чемпіонів світу Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Олександра Усика (13-0, 11 КО) потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році за версією видання Boxing News.
Також Ломаченко претендує на звання найкращого боксера року за версією The Ring.
Джерело: xsport.ua