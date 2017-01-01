Ломаченко став другим в рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN

Українець обійшов Джошуа та Головкіна, втім, поступився Кроуфорду

Авторитетне американське видання ESPN обрало найкращого боксера 2017 року. За версією спортивного журналіста Дена Рафаеля, перше місце в рейтингу дісталося 30-річному абсолютному екс-чемпіону світу в першій напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду (32-0, 23 КО). На другій сходинці закріпився володар пояса WBО в напівлегкій вазі Василь Ломаченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко. Фото: BoxingScene

Українець обійшов Джошуа та Головкіна, втім, поступився Кроуфорду

Авторитетне американське видання ESPN обрало найкращого боксера 2017 року.

За версією спортивного журналіста Дена Рафаеля, перше місце в рейтингу дісталося 30-річному абсолютному екс-чемпіону світу в першій напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду (32-0, 23 КО).

На другій сходинці закріпився володар пояса WBО в напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО).

У 2017 році за звання кращого боксера також боролися Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО), Майкі Гарсія (37-0, 30 КО), Геннадій Головкін (37-0-1, 33 КО) і Райян Бернетт (18-0 , 9 КО).

Зазначимо, що в рейтингу P4P від ESPN український боксер зайняв перше місце, залишивши позаду Головкіна і Кроуфорда.

Нагадаємо, що Ломаченко був визнаний боксером року за версією Fightnews.com і Boxing News 24.

Раніше повідомлялося, що поєдинки українських чемпіонів світу Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Олександра Усика (13-0, 11 КО) потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році за версією видання Boxing News.

Також Ломаченко претендує на звання найкращого боксера року за версією The Ring.

Джерело: xsport.ua