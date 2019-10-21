Бетербієв подякував переможеному Гвоздику за бій



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Російський боксер відібрав у харків’янина чемпіонський титул

Російський боксер Артур Бетербієв подякував харків’янину Олександру Гвоздику за бій, у якому він відібрав у того чемпіонський титул.

«Хочу подякувати Олександру Гвоздику за чудовий бій. Твої удари були сильними. Ти показав усьому світу, як б’ються справжні чемпіони. Ти все поставив на цей бій, для мене було честю битися з тобою», - написав російський боксер в мережі Інстаграм.

Нагадаємо, Бетербієв переміг Гвоздика технічним нокаутом у 10-му раунду титульного поєдинку. До поясу чемпіона світу з боксу в напівважкій вазі за версією IBF росіянин додав титул чемпіона WBC.