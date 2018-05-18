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    Луческу порівняв чемпіонат Греції з фашистською Німеччиною

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    Резван Луческу. Фото ПАОК
    Резван Луческу. Фото ПАОК

    Син колишнього наставник донецького «Шахтаря» не став підбирати слів

    Головний тренер ПАОКа Резван Луческу, який є сином екс-наставника «Шахтаря» Мірчі Луческу, порівняв нинішній сезон у чемпіонаті Греції з фашистською Німеччиною під час Другої світової війни.

    Нагадаємо, наприкінці сезону власник клубу Іван Саввіді під час матчу з АЕКом вибіг на поле з пістолетом через невдоволення суддівством.

    ПАОКу за той інцидент було присуджено технічну поразку, тому він став лише другим у таблиці.

    «Може, тільки під час Другої світової війни у фашистській Німеччині сталося те, що сталося у чемпіонаті Греції», - цитує «СЭ» з посиланням на sport-fm.gr Луческу-молодшого.

    Тоді грецька поліція видала ордер на арешт власника футбольного клубу ПАОК російського підприємця Івана Саввіді. Також ордер було видано на ще чотирьох осіб, які брали участь в інциденті на футбольному матчі.

    Згодом російський президент ПАОКа відсторонений від футболу на три роки.

    Також Саввіді заборонили відвідувати футбольні матчі.

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