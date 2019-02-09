Мірчу Луческу звільнили з посади тренера збірної Туреччини. І вже підшукали заміну



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Мірча Луческу. Ось і все... Офіційний сайт «Шахтаря»

На місце румунського фахівця знакова для турецького футболу постать

Екс-тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу буде відправлений у відставку з посади наставника збірної Туреччини, повідомляє телеканал NTV.

Новим тренером стане головний тренер «Бешикташа» Шенол Ґюнеш, який вже очолював турецьку збірну в 2000-2004 роках і привів її до бронзи чемпіонату світу-2002.

До кінця нинішнього сезону Ґюнеш буде поєднувати роботу в «Бешикташі» і збірної.

Луческу тренував збірну Туреччини з 2017 року і провалив усе, що можна провалити - спершу не зміг вивести команду на чемпіонат світу-2018, а потім став останнім у Лізі В Ліги націй у суперництві з шведами і росіянами.