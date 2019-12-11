Хачеріді прокоментував плітки про розрив контракту з «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Хачеріді Фейсбук

У Білорусі повідомили про розірвання контракту «Динамо-Брест» з українським захисником

Український захисник Євген Хачеріді прокоментував плітки про розірвання угоди з чемпіоном «Динамо-Брест».

«Не розумію, що це взагалі таке. Запитайте в керівництва клубу. Я не в курсі. Ніхто з клубу зі мною не виходив на зв’язок», - передає слова Хачеріді Tribuna.com-Білорусь.

Хачеріді приєднався до «Динамо-Брест» у жовтні поточного року. Футболіст наразі тренується з командою. Повноцінну силу угода українця з білорусами набуває з 1 січня.

До цього останнім клубом Хачеріді був грецький ПАОК. Там українець зіграв усього лише три матчі сезону-2018/19.

За «Динамо-Брест» також виступає колишній одноклубник Хачеріді по київському «Динамо» Артем Мілевський, який став чемпіоном Білорусі в складі брестської команди.