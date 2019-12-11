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    Хачеріді прокоментував плітки про розрив контракту з «Динамо»

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    Євген Хачеріді - Хачеріді прокоментував плітки про розрив контракту з «Динамо»
    Євген Хачеріді
    Фейсбук

    У Білорусі повідомили про розірвання контракту «Динамо-Брест» з українським захисником

    Український захисник Євген Хачеріді прокоментував плітки про розірвання угоди з чемпіоном «Динамо-Брест».

    «Не розумію, що це взагалі таке. Запитайте в керівництва клубу. Я не в курсі. Ніхто з клубу зі мною не виходив на зв’язок», - передає слова Хачеріді Tribuna.com-Білорусь.

    Хачеріді приєднався до «Динамо-Брест» у жовтні поточного року. Футболіст наразі тренується з командою. Повноцінну силу угода українця з білорусами набуває з 1 січня.

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    До цього останнім клубом Хачеріді був грецький ПАОК. Там українець зіграв усього лише три матчі сезону-2018/19.

    За «Динамо-Брест» також виступає колишній одноклубник Хачеріді по київському «Динамо» Артем Мілевський, який став чемпіоном Білорусі в складі брестської команди.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський ФК «Динамо» (Брест) Євген Хачеріді
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