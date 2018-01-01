«LVIV TROPHY–2018»: великий тріумф маленького українського міста Богуслав

Спортивне свято на Київщині

27 січня на Льодовій арені м.Новояворівськ відбувся відкритий чемпіонат Львівської області з фігурного катання на ковзанах серед юнаків та дівчат «Lviv Trophy-2018», повідомив оператор державних лотерей «М.С.Л.» Участь у змаганнях узяли понад 300 учасників з 14 регіонів України, а також команди гостей з Білорусі та Молдови.



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Спортивне свято на Київщині

27 січня на Льодовій арені м.Новояворівськ відбувся відкритий чемпіонат Львівської області з фігурного катання на ковзанах серед юнаків та дівчат «Lviv Trophy-2018», повідомив оператор державних лотерей «М.С.Л.»

Участь у змаганнях узяли понад 300 учасників з 14 регіонів України, а також команди гостей з Білорусі та Молдови.

Змагання відбувалися за двома категоріями: група «А» (діючі спортсмени, члени федерації) — одиночне катання, спортивні танці на льоду, спортивні пари та група «В» (аматорський клас) - одиночне катання.

На чемпіонаті місто Богуслав (Київська область) представляли 33 вихованця Універсального навчально-тренувального центру «Льодограй», що є соціальним проектом оператора державних лотерей «М.С.Л.». За результатами юні спортсмени з Богуслава вибороли 14 призових місць, з яких 4 «золота», 7 «срібла» і 3 «бронзи».

Нагадаємо, що вихованку УНТЦ «Льодограй» Мілану Сіру, чемпіонку Київської області з фігурного катання на ковзанах, було відзначено, як «Олімпійська Надія Київщини» наприкінці минулого року. Нагороду фігуристці особисто вручали голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган і президент Національного Олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Також керівництво та колектив тренерів навчального центру зимових видів спорту в місті Богуслав увійшли до складу Національного олімпійського комітету України (НОК) Київської області. Так, новими членами НОК стали: директор УНТЦ «Льодограй» Ігор Штефан, головний тренер школи фігурного катання Олена Амосова та тренери з фігурного катання Андрій Савченко та Олександр Амосов.

Визнання успіхів центру «Льодограй» Національним олімпійським комітетом України є відмінним прикладом співпраці держави та лотерей, а також наочним прикладом того, що лотереї можуть успішно сприяти розвитку спорту в нашій державі.

Універсальний навчально-тренувальний центр «Льодограй» було збудовано у 2014 році на кошти оператора державних лотерей «М.С.Л.», який взяв на себе зобов’язання фінансово підтримувати комплекс впродовж 10 років. Загальний обсяг інвестицій склав майже 3 000 000 доларів США. Наразі в УНТЦ «Льодограй» проводяться змагання регіонального, національного та міжнародного масштабу. Центр став постійним місцем тренувань для аматорів та професіоналів, у тому числі – національних збірних.