А двоє львів’янок отримали відзнаки найкращих гравчинь

У неділю, 14 січня, у білоруському Гродно завершився другий тур Балтійської жіночої гандбольної ліги сезону-2017/18. Львівська «Галичанка» стала єдиною командою, яка пройшла його без жодної поразки, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком». У перший день змагань підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко здолали



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ГК «Галичанка»

А двоє львів’янок отримали відзнаки найкращих гравчинь

У неділю, 14 січня, у білоруському Гродно завершився другий тур Балтійської жіночої гандбольної ліги сезону-2017/18.

Львівська «Галичанка» стала єдиною командою, яка пройшла його без жодної поразки, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

У перший день змагань підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко здолали господарок туру – білоруську «Городнічанку» з рахунком 24:10 і литовську команду «Жальгіріс» – 20:14.

13 січня львів’янки здобули найважливішу перемогу – над чемпіоном Балтійської ліги двох попередніх сезонів білоруським «Гомелем» (18:15).

«Гомель» пропустив перший тур ліги, який проходив 27-29 жовтня у литовському Каунасі, у зв’язку з участю у чемпіонаті Білорусі.

В останній ігровий день, 14 січня, «Галичанка» зміцнила лідерство у Балтійській лізі, подужавши й литовську «Гарляву» – 21:13.

Після двох турів кількість зіграних матчів у команд є різною: «Гомель» – п’ять ігор (у межах другого туру ця команда зіграла 4 матчі, ще один матч не проводили, а зарахували результат з чемпіонату Білорусі); «Жальгіріс – шість ігор; «Галичанка», «Гарлява та «Городнічанка» – по сім ігор.

У подальших турах вирівняють кількість ігор для всіх учасників.

Найкраще виступили у цьому турі капітан Наталія Савчин і крайня Марина Коновалова, які отримали відзнаки найкращих гравчинь другого туру. Саме ці гандболістки були головними бомбардирами «Галичанки» у межах туру: на рахунку Марини Коновалової 19 голів, Наталії Савчин – 14.

За підсумками двох турів «Галичанка» впевнено закріпилися на верхівці турнірної таблиці, набравши максимально можливу кількість очок – 14 (сім перемог у семи іграх).