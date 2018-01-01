  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Людмила Кіченок вибила росіянок і стане першою ракеткою України у парному розряді

    Людмила у новому рейтингу випередить свою сестру Надію
    Людмила Кіченок вийшла до півфінальної стадії парного розряду на турнірі WTA Premier 5 у Катарі. Дует українки у чвертьфіналі виявився сильнішим за пару з Росії. Водночас, дует Катерини Бондаренко зазнав поразки на цій стадії. Як зазначають ЗМІ, вихід в півфінал у Досі дозволить Людмилі у понеділок обійти у рейтингу нинішнього українського
    • Сьогодні, 19:15
    • Розсилка
    Людмила Кіченок. Фото EPA
    Людмила Кіченок. Фото EPA

    Людмила у новому рейтингу випередить свою сестру Надію

    Людмила Кіченок вийшла до півфінальної стадії парного розряду на турнірі WTA Premier 5 у Катарі.

    Дует українки у чвертьфіналі виявився сильнішим за пару з Росії.

    Водночас, дует Катерини Бондаренко зазнав поразки на цій стадії.

    Як зазначають ЗМІ, вихід в півфінал у Досі дозволить Людмилі у понеділок обійти у рейтингу нинішнього українського лідера – свою сестру Надію Кіченок, яка зараз займає 40 місце у парній класифікації.

    Цей тиждень Людмила Кіченок відкривала на 46 позиції у рейтингу, що є її особистим рекордом.

    Qatar Total Open – 2018 з тенісу

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

    Призовий фонд: $3,198,000

    Парний розряд

    Чвертьфінал

    Людмила Кіченок / Адамчак (Україна / Австралія) – Макарова / Весніна (Росія) – 6:3, 6:3

    Дабровськи / Остапенко (Канада / Латвія) – Катерина Бондаренко / Крунич (Україна / Сербія) – 6:3, 6:4

    теніс Катерина Бондаренко Людмила Кіченок рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ