Людмила Кіченок вибила росіянок і стане першою ракеткою України у парному розряді
- Сьогодні, 19:15
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Людмила у новому рейтингу випередить свою сестру Надію
Людмила Кіченок вийшла до півфінальної стадії парного розряду на турнірі WTA Premier 5 у Катарі.
Дует українки у чвертьфіналі виявився сильнішим за пару з Росії.
Водночас, дует Катерини Бондаренко зазнав поразки на цій стадії.
Як зазначають ЗМІ, вихід в півфінал у Досі дозволить Людмилі у понеділок обійти у рейтингу нинішнього українського лідера – свою сестру Надію Кіченок, яка зараз займає 40 місце у парній класифікації.
Цей тиждень Людмила Кіченок відкривала на 46 позиції у рейтингу, що є її особистим рекордом.
Qatar Total Open – 2018 з тенісу
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар
Призовий фонд: $3,198,000
Парний розряд
Чвертьфінал
Людмила Кіченок / Адамчак (Україна / Австралія) – Макарова / Весніна (Росія) – 6:3, 6:3
Дабровськи / Остапенко (Канада / Латвія) – Катерина Бондаренко / Крунич (Україна / Сербія) – 6:3, 6:4