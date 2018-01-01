Людмила Кіченок вибила росіянок і стане першою ракеткою України у парному розряді

Людмила у новому рейтингу випередить свою сестру Надію

Людмила Кіченок вийшла до півфінальної стадії парного розряду на турнірі WTA Premier 5 у Катарі. Дует українки у чвертьфіналі виявився сильнішим за пару з Росії. Водночас, дует Катерини Бондаренко зазнав поразки на цій стадії. Як зазначають ЗМІ, вихід в півфінал у Досі дозволить Людмилі у понеділок обійти у рейтингу нинішнього українського



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Людмила Кіченок. Фото EPA

Людмила у новому рейтингу випередить свою сестру Надію

Людмила Кіченок вийшла до півфінальної стадії парного розряду на турнірі WTA Premier 5 у Катарі.

Дует українки у чвертьфіналі виявився сильнішим за пару з Росії.

Водночас, дует Катерини Бондаренко зазнав поразки на цій стадії.

Як зазначають ЗМІ, вихід в півфінал у Досі дозволить Людмилі у понеділок обійти у рейтингу нинішнього українського лідера – свою сестру Надію Кіченок, яка зараз займає 40 місце у парній класифікації.

Цей тиждень Людмила Кіченок відкривала на 46 позиції у рейтингу, що є її особистим рекордом.

Qatar Total Open – 2018 з тенісу

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

Призовий фонд: $3,198,000

Парний розряд

Чвертьфінал

Людмила Кіченок / Адамчак (Україна / Австралія) – Макарова / Весніна (Росія) – 6:3, 6:3

Дабровськи / Остапенко (Канада / Латвія) – Катерина Бондаренко / Крунич (Україна / Сербія) – 6:3, 6:4