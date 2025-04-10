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Українського баскетболіста визнано найкращим гравцем Латвійсько-естонської ліги

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українського баскетболіста визнано найкращим гравцем Латвійсько-естонської ліги
В 28 матчах поточного сезону Іссуф набирав у складі «ВЕФа» 14.3 очка, 4.1 підбирання, 3.5 передачі та 2.3 перехоплення за 25 хвилин у середньому на майданчику
фото: ФБУ

У цьому сезоні Санона раніше було визнано MVP фіналу Кубка Латвії

Українського захисника ризького «ВЕФ» Іссуфа Санона визнано найціннішим гравцем Латвійсько-естонської ліги в сезоні 2024/25. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ФБУ.

В 28 матчах поточного сезону Іссуф набирав у складі «ВЕФа» 14.3 очка, 4.1 підбирання, 3.5 передачі та 2.3 перехоплення за 25 хвилин у середньому на майданчику.

Команда Санона виграла регулярний чемпіонат із показником 25-3 і наразі подолала перші два раунди плей-оф, здолавши в чвертьфіналі Вентспілс (2-1) та в півфіналі Огре (2-0). В фіналі «ВЕФ» зіграє проти Рига Зеллі.

Це друга індивідуальна нагорода для захисника збірної України в поточному сезоні, раніше його було визнано MVP фіналу Кубка Латвії.

За свою карʼєру Санон, якого в 2018 році під 44-м піком було задрафтовано в НБА, виступав за українські «Дніпро» та «Прометей» , а також словенську «Олімпію» та литовський «Шяуляй» .

Нагадаємо, нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»),  Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою.

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».

Теги: Іссуф Санон баскетбол

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