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    «Малага» показала, як Євген Селезньов вчить іспанську мову

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    Євген Селезньов - «Малага» показала, як Євген Селезньов вчить іспанську мову
    Євген Селезньов
    «Малага»

    Українець «сумлінний учень і не пропускає уроків»

    Український нападник «Малаги» Євген Селезньов активно вивчає іспанську мову. Відповідне відео нещодавно з’явилося в аккаунті клубу в Twitter.

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    «Не всі займаються вивченням суперника. Селезньов — сумлінний учень і не пропускає уроки іспанської мови», — написали у соцмережі.

    Українець перейшов до іспанського клубу на початку року та виступатиме за «Малагу» до кінця сезону. Якщо ж команда вийде в Ла Лігу, то гравець продовжить контракт ще на два роки.

    Цього сезону Селезньов провів чотири матчі в Сегунді, але зіграв у них лише 56 хвилин.

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