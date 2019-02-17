«Малага» показала, як Євген Селезньов вчить іспанську мову
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Євген Селезньов
«Малага»
Українець «сумлінний учень і не пропускає уроків»
Український нападник «Малаги» Євген Селезньов активно вивчає іспанську мову. Відповідне відео нещодавно з’явилося в аккаунті клубу в Twitter.
«Не всі займаються вивченням суперника. Селезньов — сумлінний учень і не пропускає уроки іспанської мови», — написали у соцмережі.
Українець перейшов до іспанського клубу на початку року та виступатиме за «Малагу» до кінця сезону. Якщо ж команда вийде в Ла Лігу, то гравець продовжить контракт ще на два роки.
Цього сезону Селезньов провів чотири матчі в Сегунді, але зіграв у них лише 56 хвилин.
Євген Селезньов вчить іспанську навіть в поїзді— FootballHub (@FootballHub_Ua) 17 лютого 2019 р.
А ви зробили уроки на завтра
instagram: malagacf pic.twitter.com/O3fgiTVDGT