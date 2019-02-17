Малиновський зробив чергову результативну передачу (відео)



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У поточному сезоні на рахунку Малиновського 11 голів і 12 результативних передач «Генк»

Однак «Генк» поступився конкуренту за чемпіонство в Бельгії

У 26-му турі чемпіонату Бельгії відбувся центральний поєдинок між першою та другою командами першості: «Брюгге» приймав лідера - «Генк», за який виступає український півзахисник Руслан Малиновський.

Господарі поля впевнено провели стартовий відрізок матчу. Вже до 37-ї хвилини «Брюгге» вів у рахунку 2:0 завдяки голам Мати та Схрейверса.

У другому таймі «Генк» зумів відквитати один м’яч після результативної передачі Малиновського з кутового, яку замкнув Самата.

Однак фінальна крапка була за «Брюгге»: Вормер встановив остаточний рахунок зустрічі – 3:1.

Після цієї поразки «Гент» продовжує очолювати турніру таблицю чемпіонату Бельгії, проте відрив від «Брюгге» скоротився до 8 очок.

У поточному сезоні на рахунку Малиновського 37 появ на полі, 11 голів і 12 результативних передач.