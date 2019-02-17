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    Малиновський зробив чергову результативну передачу (відео)

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    <p>У поточному сезоні на рахунку Малиновського 11 голів і 12 результативних передач</p> - Малиновський зробив чергову результативну передачу (відео)

    У поточному сезоні на рахунку Малиновського 11 голів і 12 результативних передач

    «Генк»

    Однак «Генк» поступився конкуренту за чемпіонство в Бельгії

    У 26-му турі чемпіонату Бельгії відбувся центральний поєдинок між першою та другою командами першості: «Брюгге» приймав лідера - «Генк», за який виступає український півзахисник Руслан Малиновський.

    Господарі поля впевнено провели стартовий відрізок матчу. Вже до 37-ї хвилини «Брюгге» вів у рахунку 2:0 завдяки голам Мати та Схрейверса.

    У другому таймі «Генк» зумів відквитати один м’яч після результативної передачі Малиновського з кутового, яку замкнув Самата.

     

    Однак фінальна крапка була за «Брюгге»: Вормер встановив остаточний рахунок зустрічі – 3:1.

    Після цієї поразки «Гент» продовжує очолювати турніру таблицю чемпіонату Бельгії, проте відрив від «Брюгге» скоротився до 8 очок.

    У поточному сезоні на рахунку Малиновського 37 появ на полі, 11 голів і 12 результативних передач.

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