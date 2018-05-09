Манафов проходить до півфіналу в Узбекистані, Стаховський зачохлив ракетку у Франції

Сергій Стаховський зачохлив ракетку після першого раунду

Українські тенісисти провели парні поєдинки на турнірах серії ATP Challenger. «OPEN DU PAYS D'AIX» - ATP Challenger Tour Екс-ан-Прованс, Франція Призовий фонд: € 127,000 Парний розряд У першому раунді Сергій Стаховський разом зі шведом Робертом Ліндстедтом програли дуету з Німеччини Тім Путц / Філіп Пецшнер: 6-7 (4). 3-6. На



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Владислав Манафов. Фото: btu.org.ua

Сергій Стаховський зачохлив ракетку після першого раунду

Українські тенісисти провели парні поєдинки на турнірах серії ATP Challenger.

«OPEN DU PAYS D'AIX» - ATP Challenger Tour

Екс-ан-Прованс, Франція

Призовий фонд: € 127,000

Парний розряд

У першому раунді Сергій Стаховський разом зі шведом Робертом Ліндстедтом програли дуету з Німеччини Тім Путц / Філіп Пецшнер: 6-7 (4). 3-6. На рахунку Стаховського і Ліндстедта два брейки, а на своїй подачі тенісисти віддали чотири гейма.

«ROMA GARDEN OPEN» - ATP Challenger Tour

Рим, Італія

Призовий фонд: € 64,000

Парний розряд

Другі сіяні Денис Молчанов і Ігор Зеленай зі Словаччини на старті пройшли володарів «wild card», італійську пару Коррадо Суммара / Ріккардо Бальцерані, 6-1, 6-3. Матч тривав менше однієї години, Молчанов і Зеленай записали в свій актив чотири брейка і не програли жодного гейму на своїй подачі.

«KARSHI CHALLENGER» - ATP Challenger Tour

Карші, Узбекистан

Призовий фонд: $ 75,000

Парний розряд

Другий сіяний Владислав Манафов і представник Казахстану Тімур Хабібулін пробилися в півфінал турніру. У першому раунді тенісисти обіграли пару Мілоєвіч / Сєткіч (7-6 (5), 7-6 (5), а в 1/4 фіналу були сильніші дуету Фомін / Султанов (7-6 (3), 6-1). Манафов вперше з жовтня 2017 року виступає на «челленджері». Кращий результат українця - півфінал у парі (Ізмір-2016 і Фергана-2017).

Джерело: btu.org.ua