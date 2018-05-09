Манафов проходить до півфіналу в Узбекистані, Стаховський зачохлив ракетку у Франції
- Сьогодні, 17:27
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Сергій Стаховський зачохлив ракетку після першого раунду
Українські тенісисти провели парні поєдинки на турнірах серії ATP Challenger.
«OPEN DU PAYS D'AIX» - ATP Challenger Tour
Екс-ан-Прованс, Франція
Призовий фонд: € 127,000
Парний розряд
У першому раунді Сергій Стаховський разом зі шведом Робертом Ліндстедтом програли дуету з Німеччини Тім Путц / Філіп Пецшнер: 6-7 (4). 3-6. На рахунку Стаховського і Ліндстедта два брейки, а на своїй подачі тенісисти віддали чотири гейма.
«ROMA GARDEN OPEN» - ATP Challenger Tour
Рим, Італія
Призовий фонд: € 64,000
Парний розряд
Другі сіяні Денис Молчанов і Ігор Зеленай зі Словаччини на старті пройшли володарів «wild card», італійську пару Коррадо Суммара / Ріккардо Бальцерані, 6-1, 6-3. Матч тривав менше однієї години, Молчанов і Зеленай записали в свій актив чотири брейка і не програли жодного гейму на своїй подачі.
«KARSHI CHALLENGER» - ATP Challenger Tour
Карші, Узбекистан
Призовий фонд: $ 75,000
Парний розрядДругий сіяний Владислав Манафов і представник Казахстану Тімур Хабібулін пробилися в півфінал турніру. У першому раунді тенісисти обіграли пару Мілоєвіч / Сєткіч (7-6 (5), 7-6 (5), а в 1/4 фіналу були сильніші дуету Фомін / Султанов (7-6 (3), 6-1). Манафов вперше з жовтня 2017 року виступає на «челленджері». Кращий результат українця - півфінал у парі (Ізмір-2016 і Фергана-2017).
Джерело: btu.org.ua